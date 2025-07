Accueil > Hommages > Nous apprenons une bien triste nouvelle : le...

Nous apprenons une bien triste nouvelle : le camarade Mokrane Moussaoui est décédé

Il a été foudroyé par une crise cardiaque. Il était un militant très actif du Parti Algérien pour la Démocratie et le Socialisme, parti des communistes algériens. Il assumait un rôle essentiel dans la la participation du PADS aux Fêtes de l’Humanité. Il y occupait une lourde responsabilité, celle de la finance globale du stand.

Pendant les 3 jours de la Fête, dès son ouverture, du matin jusqu’à la fermeture du stand, il ne bougeait pas de la caisse aux côtés de la camarade caissière.

Avec Mokrane la finance du parti était entre de bonnes mains. Pas un sou ne se perdait et surtout il faisait la chasse aux resquilleurs.

C’était un vrai communiste, sans faille, un honnête homme. Ton esprit de camaraderie était très apprécié des militants et de ton entourage.

Adieu Mokrane. Ton passage sur terre restera à jamais gravé dans notre mémoire.

Le Parti Algérien pour la Démocratie et le Socialisme présente à toute ta famille et à tes proches ses condoléances les plus attristées.

15 février 2025