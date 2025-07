Accueil > Hommages > PADS : Hélène Dussoliet nous a quittés

C’était une militante communiste internationaliste originaire d’Annecy (France)

Elle a expiré son dernier souffle à Voiron le 17 juillet, non loin de sa ville natale à l’âge de 89 ans après avoir lutté de toutes ses forces contre la maladie. Le 1er Mai de cette année elle put participer une dernière fois contre l’exploitation capitaliste et pour la revendication d’une société socialiste débarrassée du pouvoir de la bourgeoisie.

Portée par le rejet de toute injustice et de toute oppression, elle a soutenu la guerre de libération nationale du peuple algérien. Elle rejoint le Maroc où elle a activement collaboré avec les unités de l’ALN.

A l’indépendance elle rentre en Algérie pour participer à l édification de l’Ecole algérienne. Elle s’était rapprochée des militants du Parti de l’Avant-Garde Socialiste.

Pour avoir participé en 1968 à une manifestation pour la libération des étudiants arrêtés, elle fut expulsée.

Elle fut autorisée de rentrer de nouveau en Algérie en 1995 pour exprimer sa solidarité avec la résistance des femmes au terrorisme obscurantiste.

Elle fut aussi de toutes les campagnes de soutien à Alger républicain en France pour faire connaître les luttes des travailleurs algériens contre l’obscurantisme et les injustices.

Elle adhère au Parti Algérien pour la Démocratie et le Socialisme et y activa jusqu’au bout de ses forces.

Les obsèques d’Hélène auront lieu le 23 juillet à Annecy. Ses cendres seront dispersées dans un petit ruisseau près de l’école primaire où elle a grandi.

Le PADS salue la mémoire de cette combattante exemplaire.

Il présente ses condoléances les plus attristées à ses enfants et a ses amis et les assure de toute sa solidarité.

PADS

18 juillet 2025