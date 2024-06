Solidarité en France avec le peuple palestinien victime de l’armée génocidaire d’Israël

Accueil > Actualité politique internationale > Solidarité en France avec le peuple palestinien victime de l’armée (…)

Extraits d’un texte l’Association France Palestine Solidarité Nord - Pas de Calais

Vendredi 14 juin, 252ème jour de la nouvelle guerre israélienne contre le peuple palestinien, on dénombre plus de 122.270 martyrs et blessés à Ghaza depuis le 7 octobre dernier.



A Ghaza, les Forces d’Occupation Israéliennes ont assassiné au moins 37.232 Palestiniens dont plus de 15.438 enfants, on y compte 10.000 personnes disparues, 85.037 blessés et 2.000.000 citoyens déplacés.



En Cisjordanie dont Jérusalem, on dénombre 547 martyrs dont 133 enfants, plus de 5.200 blessés et 9.170 hommes, femmes ou enfants arrêtés.

Intervention à la manifestation de Lille du 8 juin 2024

Par Mireille

STOP au blocus criminel et illégal de Gaza !

Cessez le feu !

Stop à la Nakba continue ! STOP à l’extermination des enfants de Gaza !

Stop au nettoyage ethnique de la Palestine depuis plus de 76 ans !



TOUT N’A PAS COMMENCE LE 7 OCTOBRE !



Non, le nettoyage ethnique de la Palestine n’a pas commencé avec Netanyahou, il a commencé il y a plus d’un siècle, avec des milices sionistes qui formeront plus tard l’armée israélienne. De gauche, du centre ou d’extrême droite, Israel et ses dirigeants n’ont jamais cessé de massacrer les enfants de Palestine.



N’utilisez jamais le petit nom que l’armée génocidaire s’est donnée : ne l’appelez pas Tsahal, tsahal signifie "armée de défense", c’est un mensonge ! L’armée israélienne n’a toujours été, depuis 76 ans, qu’une armée raciste de conquêtes coloniales.

Et non, il ne s’agit pas d’une guerre entre Israel et le Hamas ! Il s’agit de massacres de masse, d’un génocide, d’un holocauste, comme le qualifie l’écrivaine palestinienne, Susan Abulhawa. Il s’agit d’une guerre totale d’un Etat terroriste contre un peuple, sans Etat et sans armée.



Au 252ème jour du génocide en cours, plus d’un million d’enfants emmurés sont les victimes, en direct sur nos écrans, de massacres soigneusement planifiés !

Malgré les décisions des plus hautes juridictions au monde, de l’ONU, de la CIJ, de la CPI, Israel poursuit ses bombardements et ses atrocités sur les enfants de Palestine. Ca suffit les déclarations, les condamnations et les résolutions non contraignantes !

Nous exigeons des SANCTIONS IMMÉDIATES contre Israel !

– l’arrêt de toute livraison d’armes et de munitions vers Israël, et la suspension de toute coopération militaire et sécuritaire,

– la suspension de l’Accord d’Association entre l’Union européenne et Israël,

– la reconnaissance immédiate et sans condition de l’État de Palestine,

– l’application de tous les droits du peuple palestinien, et notamment son droit à l’autodétermination,

– le démantèlement du mur et de toutes les colonies, la fin de l’occupation, le respect de l’ensemble des résolutions de l’ONU, notamment celles sur le droit au retour.



L’État d’Israël, c’est l’histoire en 1917 d’un Lord Balfour, notoire antisémite britannique qui s’est accordé avec son ami banquier le baron Edmond de Rothschild pour créer un Etat en Palestine, en chassant un peuple de sa terre pour y fonder un État suprémaciste.

L’État d’Israël s’est construit et vit toujours aujourd’hui de déportations, de destructions, de massacres. Le génocide en cours à Gaza est la continuité de 76 ans d’idéologie sioniste.



La Palestine historique est réduite aujourd’hui à quelques confettis cernés par un mur d’apartheid, des barbelés, des centaines de barrages tenus par une armée d’occupation qui humilie quotidiennement tout un peuple ! La Palestine, c’est aussi Gaza, une prison à ciel fermé devenu un camp de concentration puis un camp d’extermination de plus de 2 millions d’êtres humains.



Malgré l’horreur absolue, la cruauté inimaginable, le peuple palestinien est patient et tenace dans sa volonté de rester sur sa terre. Les Palestiniens ne quitteront pas Gaza ! La constance dans sa quête de justice, c’est de ne jamais, jamais, renoncer à celle-ci. Les Palestiniens ne veulent pas subir le sort qu’ont subi les Cheyennes d’Amérique, les Aborigènes d’Australie, ou les Héréros et les Namas de Namibie !



Israël s’est construit avec et sur le terrorisme. C’est sa raison d’être depuis toujours : terroriser tout un peuple, le chasser de sa terre. Tous les dirigeants israéliens ont mené la même politique coloniale et de déshumanisation des Palestiniens. Voilà pourquoi, malgré les injonctions des dirigeants de l’ONU, à cette minute même, les Israéliens continuent de bombarder au phosphore blanc les enfants réfugiés dans les écoles de l’UNRWA, de brûler les hôpitaux, de cibler les tentes de fortune où se réfugient pour la millième fois les Palestiniens de Gaza.



L’État colonial serait une démocratie. Soit ! Alors une démocratie qui a des électeurs, un parlement et des députés, qui ont très très majoritairement, depuis 76 ans, quel que soit le parti politique, légalisé l’apartheid ! Un pays démocratique qui planifie la famine de toute une population complètement assiégée depuis 17 ans ! Une démocratie qui spolie, vole l’eau, vole la terre, pille, torture, assassine chaque jour, emprisonne des milliers de Palestiniens dont des centaines d’enfants.



La France de Macron, c’est le camp des hypocrites. C’est aussi le camp de toutes celles et tous ceux qui ont applaudi le "soutien inconditionnel à Israel" le 10 octobre sur les bancs de l’Assemblée Nationale. Mais pour nous, il n’y a aucune symétrie entre un occupant et un occupé, entre un colon et un colonisé.



Nous ne sommes pas ignorants et sots : nos parents et grands-parents savent ce qu’est une occupation étrangère et savent ce que signifie être colonisé. Nous savons qui est Jean Moulin, qui est Manouchian, qui est Lucie Aubrac, qui est Gisèle Halimi, nous savons ce qu’est l’Affiche rouge ! Nous savons qui sont l’émir Abdelkader et Hô Chi Min



Il n’y a pas 3 camps dans une guerre coloniale, il y en a deux : celui de l’occupant qui est celui de la barbarie et de la bête immonde, et le camp de l’occupé, celui de la lutte pour la liberté et la dignité. C’est celui-là notre camp, celui de la justice, de l’égalité et de la fraternité. C’est celui des peuples des 147 États qui ont reconnu l’État de Palestine. La France de Macron et de tous ses prédécesseurs persiste dans le négationnisme en refusant au peuple palestinien ce que le droit international lui reconnaît pourtant : celui d’avoir son État.

Soyons tenaces, revenons-en toujours aux faits : les colonies israéliennes sont illégales, le mur de ségrégation est illégal, le blocus est illégal, l’emprisonnement sans procès ni jugement est illégal, l’occupation est illégale, l’apartheid est illégal !



Armons-nous des faits et des dates. Le savoir est une arme ; quand on ne sait pas, on laisse la porte ouverte au mensonge. N’utilisez pas les mots et les expressions de l’occupant, ne laissez jamais dire qu’il s’agit d’un "conflit israélo-palestinien" ! il s’agit d’une guerre coloniale avec une armée d’occupation et une justice d’occupation.

Revenir encore et toujours à la cause, à la racine du génocide à Gaza : pour Israel, il s’agit de terminer l’épuration ethnique de 1948 et d’effacer la Palestine de la carte du monde.



Malgré la criminalisation de notre solidarité avec le peuple palestinien par la macronie, nous ne nous tairons pas, nous ne lâcherons jamais ! Nous le devons à tous les martyrs palestiniens tombés pour leur liberté, nous le devons à :



– Ahmad Al-Najjar, petit bonhomme de 18 mois, qu’Israël a décapité dans le massacre des tentes de Rafah. Ahmad aimait jouer sur le trampoline, jouer au ballon et jouer avec les chats.

– Bissan Rami, 10 ans, assassinée le jour de son anniversaire

– Yasmine Sharaf, 6 ans, élève de l’académie des champions à Gaza, elle rêvait de devenir ceinture noire de karaté

– Hind Rajab, fillette de 6 ans qui a vu ses parents périr sous ses yeux, alors qu’ils fuyaient la mort en voiture. Seule rescapée dans le véhicule, ses appels au secours ont été enregistrées mais Hind a été retrouvée morte après des jours et des jours de recherche sous les bombardements de l’armée sioniste.



Enfants de Gaza, enfants de Palestine c’est l’humanité qu’on assassine !



C’est un million d’enfants qu’Israël et ses alliés occidentaux, soutenus par les valets arabes des Emirats Arabes Unis, du Barhein, de l’Arabie Saoudite, de l’Égypte, de la Jordanie, du Maroc… laissent mourir, des innocents brûlés vifs, bombardés pendant leur sommeil, décapités, amputés !

Que vive la Palestine !

Que vive le peuple palestinien !

Soutien inconditionnel à la résistance du peuple palestinien !