Accueil > Actualité politique internationale > Voeux d’Alger républicain

A l’occasion du Nouvel An 2025, Alger républicain présente ses voeux à tous les exploités et les opprimés du monde en formulant l’espoir qu’ils forgeront l’union indispensable au triomphe de leur combat pour un monde sans classes exploiteuses, sources d’inégalités sociales, de haines et de guerres.