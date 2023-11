jeudi 2 novembre 2023

par



Amérique, Afrique Inde, Vietnam, Algérie, Palestine, etc, la chaîne ininterrompue du massacre de peuples pour les profits des capitalistes

L’impérialisme, stade du capitalisme des grands groupes monopolistes à dimension mondiale, ne peut se développer sans perpétrer en permanence des crimes. Assurer des super-profits aux oligarchies passe par le contrôle des zones d’influence dans le monde, les rivalités incessantes pour repartage du monde, la mise en place de bases militaires pour assurer la protection des intérêts de ces oligarchies, la constitution d’Etats hyper-militarisés qui se voient confier à cette fin le rôle de gendarmes locaux et régionaux prêts à noyer dans un fleuve de sang l’indépendance ou la lutte pour l’indépendance de tout peuple qui ne leur ferait pas allégeance. L’Etat d’Israël a été crée dans ce but. Les impérialistes ne renonceront pas facilement à prodiguer leur soutien inconditionnel à leur garde-chiourme sioniste dans une région traversée par les pipes et gazoducs.

Le massacre des Palestiniens est une facette des crimes que les milliardaires des USA, de la France, de l’Angleterre, de l’Allemagne et de l’ensemble du système capitaliste n’hésitent pas commettre pour se donner la garantie qu’ils continueront à amasser leurs gros profits. Il ne s’agit pas de guerre de religion. Daech, Al Qaïda, l’organisation des frères musulmans sont les créatures de ce système. Avec son aide et son encouragement ils ont prospéré pour s’attaquer avant tout aux régimes et aux peuples qui ont tenté de s’affranchir de la domination des impérialistes ou de supprimer les rapports d’exploitation.

Ce qui se passe en Palestine et plus particulièrement depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza, ce génocide à ciel ouvert, s’inscrit dans la longue liste des crimes contre l’humanité, dont le Vietnam, l’Algérie et d’autres avaient été les maillons. Un crime qui laisse de marbre cette « communauté internationale ». La « communauté internationale », est la bannière sous laquelle les crimes les plus abominables sont commis ou des ordres sont donnés par le quatuor d’Etats impérialistes, USA, France, l’Angleterre, Allemagne, et leurs satellitessoit 5 ou 6 pays sur 196 pays dans le monde.

Ce que supporte le peuple palestinien rappelle ce que notre pays a supporté pendant les 132 ans de colonisation française. Faire avaler des grosses couleuvres à leur opinion publique, ils sont experts en la matière.

Voyons ces pays qui soutiennent aveuglément l’État sioniste, un État colonialiste qui dénie au peuple palestinien le droit de vivre dans son propre pays, la Palestine. D’abord il faut préciser que ces Etats qui se prennent pour le nombril du monde, traînent derrière eux des fleuves de sang. La liste des peuples massacrés est très longue à citer. Et bien sûr il ne faut pas oublier la colonisation mondiale initiée par l’Angleterre et la France, les deux plus grandes puissances coloniales du monde et on sait ce qu’elles ont fait dans les colonies.

Ce sont bien ces puissances, sans oublier l’Espagne et le Portugal, qui ont instauré l’esclavage à grande échelle, un peu partout dans le monde. Ce sont ces pays qui ont instauré l’ignoble traite des esclaves africains.

Plus de 30 millions d’Africains ont été extirpés de leurs terres. A peine un cinquième d’entre eux arrivera vivant dans ce « nouveau monde ». Encore un terme pour mieux justifier cette abominable vente de chair humaine. Ils ont exploité honteusement ces esclaves, gratuitement, pendant 4 à 5 siècles et amassé des sommes faramineuses. Ce continent qu’ils ont appelé « Amérique », nom fallacieux donné par les puissances coloniales qui ont occupé totalement ce continent et décrété une indépendance illégale.

Les colonialistes n’ont jamais instauré la démocratie et le bien-être des populations et encore moins donné l’indépendance. Les indépendances des peuples ont été arrachées par les luttes héroïques des colonisés contre l’occupant.

Qu’elles sont les pays qui soutiennent un État félon occupant illégalement la Palestine, martyrisant un peuple sans défense et ignorant totalement son existence ? Bien sûr ce sont des puissances impérialistes, mais il faut constamment dénoncer leurs mensonges et leurs discours hypocrites.

En premier la France qui est en pointe dans le soutient à la barbarie sioniste, un pays aux relents colonialistes manifestes même si elle a perdu un peu de sa puissance. La Kanakie est toujours colonisée par l’État français dont la filouterie n’est plus à démontré. Elle conserve ce pays sous sa botte par un stratagème ignoble de la pire espèce contre le peuple Kanak. Elle a fait venir des migrants en grand nombre et leur a donné la nationalité française et le droit de vote afin de mettre en minorité les Kanaks. Puis les autorités françaises ont organisé un référendum pour rester ou non dans le giron de la république française. Ainsi les Kanaks se sont retrouvés minoritaires. Mais les Kanaks continuent la lutte pour l‘indépendance de la Kanakie. Mayotte est encore sous la botte du colonialisme français. A l’origine, Mayotte était composé de plusieurs iles et là aussi la France coloniale s’est surpassée et a récupéré la plus grande ile et la plus rentable. Ainsi les habitants qui veulent se rendre dans l’ile sous domination coloniale française, sont considérés comme étranger dans leur propre pays. La Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Haïti et d’autres sont toujours sous la bote coloniale française.

Mais ce n’est pas tout, l’impérialisme français a de nombreuses bases militaires en Afrique et ailleurs. Les oligarques français détiennent toujours des intérêts très importants dans près de 15 pays africains avec le franc CFA géré par la Banque de France. Leur richesse s’est constituée non seulement par l’exploitation de la classe ouvrière française mais aussi par le pillage des colonies. Les dirigeants français, qui ne sont rien d’autres que des administrateurs des sources de profit des capitalistes, et principalement des oligarques, n’ont pas changé de politique. La France des oligarques soutient totalement Israël qui occupe près de 80% du territoire palestinien illégalement et approuve la stratégie de ce pays qui prévoit de chasser les Palestiniens de leur propre territoire afin d’instaurer le « grand Israël ».

Un autre pays non moins comparables à cette France des oligarques est l’Angleterre. C’était le plus grand empire colonial du monde, le pire des colonisateurs. C’est l’Inde qui en a payé le prix fort. 100 millions d’Hindous sont morts de la faim provoquée par la ploutocratie anglaise et 130 millions tués pas la soldatesque anglaise pour mater les révoltes. L’Angleterre régnait en maître dans tout le Moyen-Orient. Elle a remodelé la plupart des pays. Elle a créé le Liban qui était syrien, le Koweït qui était irakien, l’Arabie Saoudite qui était Yéménite, etc. Mais elle a aidé à l’implantation en Palestine de juifs traumatisés par les pogromes des Etats européens « civilisateurs » d’Hindous, d’Arabes, d’Africains, d’Indiens. Elle a aidé militairement la Haganah ; une organisation terroriste sioniste, avant que celle-ci ne se retourne contre elle pour piller la région pour son propre compte. C’était le commencement de la chasse aux Palestiniens.

C’est l’Angleterre qui a concocté le plan de partage de la Palestine et la création de l’État hébreu voté par l’ONU. L’Angleterre aussi s’est goinfrés de dollars en pillant ses colonies.

L’Allemagne n’est pas en reste. Elle a fait ses classes de barbare en Namibie en exterminant totalement les peuples Héréros et Namas et dans des conditions horribles sous la direction du sinistre général Lothar Von Trotha du 2e Reich et qui signa successivement deux ordres d’extermination de ces deux peuples héréros et Namas. Il a donné l’ordre à son armée de les expulser vers les zones arides où rien ne pousse, d’empoisonner les puits d’eau potable, de boucler la zone et de les laisser mourir. Les Héréros et les Namas sont morts de faim et de soif dans des souffrances épouvantables.

L’armée de Von Trotha ne s’est retirée qu’une une fois que le travail avait été terminé. Elle a occupé aussi le Cameroun.

Dans la barbarie, l’Allemagne capitaliste elle en connaît un rayon. C’est la montée de Hitler, un Allemand de pure souche et un Européen convaincu avec la complicité de la bourgeoisie allemande. La suite on la connaît : déclenchement de la 2e guerre mondiale, une véritable boucherie plus de 50 millions de morts, 6 millions de juifs exterminés, 27 millions de Soviétiques morts pour libérer l’Europe de cette barbarie nazie, dont près de 60% étaient des civils et des soldats de l’armée rouge fait prisonniers massacrés par l’armée allemande.

D’autres pays européens se sont aussi goinfrés de dollars par la colonisation. Entre autres la Hollande, l’Italie, etc.

Mais le pire des soutiens sans bourse déliée de l’État sioniste c’est bien les États-Unis. L’Etat le plus belliqueux de la planète. C’est bien une colonisation de l’Europe ? Ce sont bien des monstres vénus d’Europe qui ont créé ce pays après avoir exterminé 75 millions d’autochtones en Amérique du Nord et 70 millions en Amérique Latine, remplaçant les populations ancestrales par plus de 100 millions de migrants en majorité venus d’Europe. Ils ont également colonisé d’immenses pays d’une richesse inestimable. Tout un continent passé sous la botte de ces monstres venus d’Europe. Les colonialistes l’ont appelé fallacieusement « Amérique ». le nom de ‘’Amérique’’ pris au hasard, vient du navigateur florentin Amérigo Vespucci. Mais le mot qu’il faut employer, c’est bien colonisation. Ce fut le plus grand génocide de tous les temps.

Ceux qui ont défini cette politique d’extermination des autochtones, cette orgie de meurtres abominables et l’accaparement des nouveaux territoires, sont une caste de margoulins, de véritables gangsters, une petite minorité, à peine une dizaine de personnes et c’est cette petite minorité qui a gouverné le « nouveau monde » pendant 4 à 5 siècles.

L’Amérique s’est développée grâce à la colonisation des pays du Sud et du Nord, des pays immensément riches en ressources naturelles et une faune et une flore extraordinaire que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Et bien sûr grâce à l’exploitations des esclaves pendant 4 à 5 siècles, une main-d’œuvre entièrement gratuite. Et les deux guerres mondiales qui ont contribué à développer massivement les usines d’armements et l’expansion des industries américaines, des banques, etc. Ils vont investir des milliards de dollars pour participer à la « reconstruction » des pays européens ; en fait pour exploiter la classe ouvrière européenne. C’est le fameux plan Marchal. A partir de là, les États-Unis vont prendre pieds dans toute l’Europe. L’économie américaine va se développer à une vitesse incroyable et bien entendu le capital et les profits des oligarques US. Ces capitaux et le dollar vont prendre de dessus sur toutes les autres monnaies et sur toutes les économies mondiales.

La médiocratie de ces pays claironne à tout bout de champ qu’ils font parti du monde « libre ». Libre de massacrer des peuples sans déclaration de guerre, libre de s’ingérer grossièrement dans tous les pays, libre d’espionner tous les dirigeants politiques du monde, etc.

Ce ne sont que quelques éléments succincts pour dénoncer le comportement nauséeux des dirigeants américains qui soutiennent honteusement les dirigeants intégristes sionistes, des barbares de la pire espèce, dont le comportement contre les Palestiniens, rivalise avec la barbarie nazie.

Les dirigeants américains actuels n’ont pas changé d’un iota la politique barbare de domination et d’expansionnisme. Seul compte leur hégémonie.

L’Amérique est incontestablement la plus grande puissance économique et militaire du monde mais aujourd’hui elle a perdu de sa superbe, sa puissance a commence à décliner.

Depuis quelques décennies, elle a subi des échecs cuisants, la défaite humiliante au Viêtnam, au Moyen-Orient son plan du « grand Moyen-Orient » a échoué.

Israël est le bras armée des pays impérialistes et c’est aussi la plus grande puissance militaire au milieux du monde arabe. Le soutient à Israël n’est pas pour les beaux yeux des citoyens israéliens. Les dirigeants israéliens ne décident de rien sans l’accort de l’oncle Sam. Ce sont bien les États-Unis qui mènent la répression contre le peuple palestinien. Si les USA décident d’arrêter de massacre des Gazaouis, ils le peuvent. Mais les Américains ne veulent pas subir une autre défaite en donnant l’ordre à Israël de se retirer dans les limites de ligne démarcation de 1967.

Pour répondre à tous ces pourfendeurs à la solde de la ploutocratie occidentale dans la région, en clament haut et fort sans arrêt qu’Israël a le droit de se défendre, alors qu’Israël est l’agresseur, le massacreur de palestiniens, le colonisateur des terres ancestrales du peuple palestinien. C’est un peu le voleur qui crie au voleur en ignorant totalement l’existence du peuple palestinien et son droit à disposer de son pays conformément aux lois internationales.

Arrêtons l’abominable massacre des populations sans défense des Gazaouis. Cessez-le-feu immédiat, reprendre les négociations politiques avec les dirigeant palestiniens, le retrait sans conditions des territoires occupés illégalement par Israël, remettre sur la table la solution à 2 États, l’un Palestinien et l’autre Israélien.

Le peuple palestinien a le droit lui aussi de se défendre !

LIÈS SAHOURA