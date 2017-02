dimanche 25 décembre 2016

C’est le monde « moderne » dit de la « mondialisation » y compris celle de la guerre et de l’agression de nations et de leurs citoyens. Les masse populaires paieront par la suite avec les ressources que possède le pays ou bien en offrant leur force de travail à l’intérieur des pays capitalistes qui les sélectionneront à l’entrée pour récupérer de la main d’œuvre et de l’intelligence à bas prix.

On fabrique de l’information et on l’utilise comme arme de guerre pour mettre au pas les gouvernants ou les masses populaires qui refusent de plier.

On met aussi en poste des journalistes, devenus blogueurs pour les besoins de la guerre comme cela a été fait pour faire plier la Syrie dont les médias refusent même de prononcer le nom car la Syrie était destinée à être démembrée et ne plus exister pour servir le projet du Grand… (ou petit ?) Moyen Orient.

Aujourd’hui, la guerre est nécessaire car c’est le seul moyen pour le grand Capital de pouvoir continuer à amasser de la fortune et du pouvoir.

La guerre se tourne aussi en petites scènes comme cela s’est produit en Egypte où la police a procédé à des arrestations après avoir surpris des gens tournant de la fausse information « prête à porter » pour Alep et destinée aux médias « démocratiques » occidentaux et autres qui ont « lutté et milité » pour la « liberté » du peuple syrien.

23.12.16