Une femme taxi à Sidi Bel Abbès (film)

mardi 2 avril 2019

Pour se souvenir et rendre hommage aux femmes travailleuses de l’Entreprise nationale des industries électroniques dont l’usine de production avait été incendiée.

Ces travailleuses avaient pu y trouver la possibilité de travailler, de vivre grâce à leur salaire et organiser la prise en charge et l’éducation de leurs enfants.

Après l’incendie, ces femmes issues des masses populaires se sont retrouvées pour la plupart sans revenus et contraintes de se débrouiller pour survivre.

Ce film de Belkacem Hadjadj rend hommage à leur lutte et à leur résistance à travers l’histoire d’une femme devenue chauffeur de taxi. On la suit lorsqu’elle sillonne Sidi Bel Abbès et ses environs et nous découvrons également les anciennes travailleuses de l’usine ENIE et leurs parcours mais aussi la société qui est là et qui fait barrage à leurs tentatives d’émancipation.

Djamel Mouheb

02.04.19