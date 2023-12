Une vie de luttes opiniâtres : notre camarade William SPORTISSE a cent ans aujourd’hui*

mercredi 13 décembre 2023

Le vétéran du mouvement communiste algérien, né le 13 décembre 1923 dans une famille juive de Constantine, est centenaire depuis aujourd’hui.

William est l’incarnation même de la fidélité aux idéaux révolutionnaires qu’il continue de défendre de façon organisée depuis l’âge de 16 ans. Bien que physiquement affaibli par le poids des ans sa pensée est toujours centrée sur la condition de ceux qui souffrent de l’oppression capitaliste et se battent pour des lendemains meilleurs, des lendemains « qui chantent ». Il s’est pleinement engagé dans le combat pour la libération nationale de l’Algérie. Un engagement qu’il a toujours intimement lié par des actes à la lutte pour l’avènement d’une société débarrassée de l’exploitation de classe, de l’oppression nationale, du despotisme, des guerres, du racisme, du chauvinisme, des fanatismes religieux.

En ce moment, révolté par la barbarie de l’armée israélienne à Ghazza et en Cisjordanie occupée et meurtrie, il est de tout cœur avec la résistance des Palestiniens et de leur combat pour la libération de leur patrie.

La vie de William SPORTISSE est celle d’un homme véritable.

Bon anniversaire, cher William !

Alger républicain

*Se procurer et lire son livre : « William Sportisse, Le Camp des Oliviers, parcours d’un communiste algérien », Entretiens avec Pierre-Jean Le Foll-Luciani, Editions El-Ijtihad, Alger, 2013

Voir en pièce jointe la postface de Zoheir BESSA