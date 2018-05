Affairisme et accaparement d’espaces verts à Sougueur

mardi 29 mai 2018

Un « investisseur », terme répandu dans les médias pour ne pas dire crument affairiste, s’est accaparé d un terrain de 10 000 m2 pour construire une supérette.

Cette superficie lui a été offerte dans le cadre de l’ANDI (Agence nationale pour le développement et l’investissement).

Nos investisseurs préfèrent le commerce au développement des activités industrielles de nature à réduire l’importation des pièces de rechange, par exemple. Cela rapporte plus et vite surtout si le terrain est bien situé. Plus tard quand la conjoncture politique sera encore plus favorable, si on les laisse faire, les terrains accaparés en plein périmètre urbain seront transformés en terrains de promotion immobilière pour riches. Beaucoup d’argent à l’horizon sous prétexte de « développement et d’investissement ».

Le terrain est en effet situé au sein de la subdivision de l’hydraulique de Sougueur (Tiaret) en plein centre-ville. Il comprend un monument pour les moudjahidines, une petit bois de 60 arbres. Le 19 mai 2018, l’heureux personnage commence à abattre les arbres. Un vrai massacre, un crime contre la nature et la mémoire des citoyens.

L’association Salem el Akhdar de Sougueur a déposé plainte. Une pétition a rassemblé la signature de 800 personnes. Elle a été remise au chef de Daira, aux élus de l’APW, aux moudjahidines. Des lettres-pétition ont été adressées au Wali, au ministre de l Intérieur.

Exigeons l’arrêt du projet et son remplacement par un espace vert pour les enfants et la population de Sougueur ! Tel est le cri des citoyens

