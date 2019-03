De belles choses se passent en Algérie

vendredi 29 mars 2019

par



Parallèlement aux manifestations qui se déroulent à travers toute l’Algérie, les jeunes des masses populaires mais aussi les moins jeunes ont décidé d’investir la rue mais pas uniquement pour marcher et manifester. Ils ont choisi de s’exprimer dans leur art et leurs envies.

Un peuple libre est aussi un peuple responsable. Il veille à l’édification d’un pays où lui sera assurée sa place. Nous devons ainsi veiller dans la demande de changement de ce système qui a pris en otage un peuple, nous devons veiller à ce que soient éjectés et sanctionnés tous ceux qui ont investi l’économie par la rapine et le détournement éhonté des ressources qui reviennent de droit aux masses populaires et aux travailleurs qui produisent les richesses de ce pays.

Dans la revendication de nos refus d’un système parasite, nous devons aussi veiller aujourd’hui à œuvrer pour que soit bannie l’exploitation et ne plus permettre que le capitalisme sauvage qui se développe chez nous sans retenue, poursuive sa dilapidation des richesses et l’exploitation des masses laborieuses dont la souffrance aujourd’hui est extrême. Il suffit d’entendre les commentaires de la population qui sont retransmis à travers les télés du pays durant ces manifestations.

En reprenant l’initiative, les masses populaires ont redécouvert toutes les possibilités d’expression.

Nous avons eu ainsi le plaisir de voir une pièce de théâtre donnée sur la Place de la Grande poste d’Alger au milieu des manifestants attentifs pour lesquels ce fut une surprise et aussi un cadeau. Ces jeunes ont réinvesti la rue comme au temps de Kateb Yacine.

.

Un peu plus loin, nous avons pu voir des danseurs lancés en toute liberté d’expression et qui ont dansé dans la rue au milieu des masses qui se trouvaient là.

.

Des musiciens dont l’expression nous a enchantés et qui ont lancé leur musique haut et fort dans le ciel de la ville dont ils reprenaient possession.

.

Qu’Alger est belle quand ses masses populaires reprennent le goût de vivre !

Djamel Mouheb

29.03.19