Explosion des dépenses militaires mondiales : une confirmation des rivalités impérialistes contemporaines

Accueil > National > Explosion des dépenses militaires mondiales : une confirmation des rivalités (…)

Les données du SIPRI montrent que les principales puissances capitalistes – États-Unis, Chine, Russie, Allemagne, Inde – concentrent l’essentiel des dépenses militaires mondiales. Cette concentration reflète la hiérarchie du système capitaliste international et l’aggravation de la concurrence entre États et blocs pour le repartage du monde. Dans ce cadre, la militarisation croissante des économies apparaît comme une composante structurelle de cette compétition et non comme un phénomène conjoncturel.

Les guerres, les interventions militaires et la course aux armements doivent ainsi être analysées comme des produits des contradictions du capitalisme monopoliste contemporain, où s’affrontent États, alliances et groupes économiques pour la domination des marchés et des ressources stratégiques.

Dans ce contexte, le rôle de l’OTAN est central. L’alliance atlantique concentre une part majoritaire des dépenses militaires mondiales et poursuit une stratégie d’expansion et de renforcement militaire, présentée comme une réponse aux « menaces », mais qui contribue en réalité à l’escalade des antagonismes et à la généralisation des tensions internationales.

Cependant, ces rivalités ne se limitent pas à une opposition simplifiée entre blocs. Toutes les grandes puissances capitalistes, quelles que soient leurs alliances, participent à la logique de concurrence et de domination, ajustant leurs stratégies en fonction de leurs intérêts économiques, géopolitiques et énergétiques.

La guerre en Ukraine constitue aujourd’hui l’une des expressions les plus aiguës de ces contradictions. Elle n’est pas interprétée comme un simple affrontement entre une agression et une défense nationale, mais comme une confrontation inscrite dans le cadre plus large des rivalités entre la Russie capitaliste et les puissances euro-atlantiques, autour du contrôle stratégique de la région et de l’équilibre des forces en Europe.

Dans tous les cas, une réalité demeure fondamentale : ce sont les populations civiles qui supportent l’essentiel du coût humain des conflits armés, à travers les pertes en vies humaines, les destructions massives, les déplacements forcés et l’aggravation durable des conditions économiques et sociales.

Parallèlement, la hausse des budgets militaires s’accompagne d’une pression accrue sur les dépenses sociales. Tandis que des sommes colossales sont consacrées à l’armement, les systèmes de santé, d’éducation, de logement et de protection sociale subissent des politiques d’austérité, révélant un choix de priorités au service des intérêts des classes dominantes et des orientations stratégiques des États capitalistes.

Le continent africain est également intégré à cette dynamique globale de rivalités impérialistes. La multiplication des interventions étrangères, des bases militaires, des accords de défense et de la compétition pour les ressources naturelles illustre l’intérêt croissant des puissances capitalistes pour l’Afrique, où les tensions locales sont souvent exacerbées par ces ingérences et rivalités externes.

Le rapport du SIPRI confirme ainsi une tendance de fond : l’entrée dans une phase d’intensification des contradictions impérialistes, caractérisée par une militarisation accrue des relations internationales et une aggravation des inégalités sociales à l’échelle mondiale.

Face à cette situation, la question posée demeure celle de l’utilisation des richesses produites socialement : doivent-elles être consacrées à la course aux armements et aux conflits entre puissances, ou orientées vers la satisfaction des besoins sociaux, économiques et environnementaux des peuples ?

EL HADJ MOHAMED BRAHIM