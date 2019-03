lundi 4 mars 2019

Au mépris des immenses marches populaires de protestations contre le 5e mandat de Bouteflika, marches qui ont rassemblé vendredi 1er mars des centaines de milliers de citoyens dans la capitale et dans des dizaines d’autres villes, le pouvoir vient d’annoncer que le chef de l’Etat impotent et muet a décidé de se représenter à l’élection présidentielle du 18 avril.

Maniestations populaires d’Algérie - mars 2019

Ceux qui parlent en son nom et avec son assentiment demandent de le réélire pour lui permettre d’organiser une transition pacifique dans l’année qui suivra. Une conférence nationale confectionnera une nouvelle Constitution qui sera soumise à référendum.

En réalité c’est une ruse grossière pour gagner du temps afin de conclure un nouvel arrangement avec les différentes fractions de la bourgeoisie. Se réconcilier avec celles qui se brouillées avec lui dans le partage du gâteau et mettre en place un nouveau système qui lancera dans l’union des privilégiés anciens et nouveaux en alliance avec l’impérialisme et ses multinationales, l’offensive sociale contre les travailleurs, la paysannerie pauvre, la jeunesse populaire, tel est l’objectif de ce plan de diversion et de division.

05.03.19