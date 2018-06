Ferhat Mehenni, marionnette des revanchards, appelle à la violence pour séparer la Kabylie de l’Algérie

dimanche 10 juin 2018

Ferhat Mehenni, le chef des séparatistes de Kabylie a jeté le masque lundi dernier à Londres d’où il a adressé un appel à peine voilé à la jeunesse de Kabylie pour prendre les armes afin que l’indépendance de cette région « devienne une réalité ». Il a pris soin de maquiller ces groupes armés sous l’appellation de « corps de contrainte » et de « sécurité »

Mais la ficelle est grosse. Certains commentateurs ont qualifié cet appel de « surprenant ». On se demande en quoi cela peut constituer une surprise pour quiconque a suivi l’évolution de ce triste sire, ses discours racistes, son intention d’ouvrir une ambassade d’Israël à Tizi Ouzou aussitôt que la sécession aura été proclamé. N’y voient un geste « surprenant » que ceux qui refusent de comprendre que derrière cet individu peu crédible, voire loufoque, se tiennent des Etats impérialistes tissant leur toile d’araignée venimeuse pour faire éclater l’unité territoriale des peuples réfractaires au diktat des USA ou de l’Union européenne dont l’objectif est de mettre directement la main sur les régions riches en pétrole et en gaz. Susciter la zizanie entre les différentes composantes régionales d’un peuple est la tactique favorite des adeptes du « diviser pour régner ». Dresser les travailleurs les uns contre les autres selon leurs langues maternelles et leurs pratiques religieuses est, croient-ils, un moyen infaillible pour les mettre à genoux, les réduire à la misère et leur faire accepter l’exploitation et l’oppression. Chacun peut constater les conséquences tragiques de ces ingérences dans l’ex-Yougoslavie, au Soudan ou en Birmanie, où cette fois le sort des Royingas musulmans face aux bouddhistes fait couler des flots de larmes de crocodiles à ceux qui hier adulaient ces derniers avant de les honnir parce que la présidente de ce pays a commis le crime de se rapprocher de la Chine.

Ne refusent de voir les faits têtus de la réalité des intrigues et des ingérences que ceux qui proclament « ringard » le fait de parler d’impérialisme et de lutter contre lui et ses alliés-complices internes.

Pour le moment l’influence du MAK reste marginale mais pas au point de ne pas redouter les provocations qui déclenchent des engrenages mortels tant les dirigeants de ce mouvement sont enhardis par les clins d’oeil complices des officines impérialistes, leurs conseillers dans les coulisses du Grand Moyen Orient.

Les citoyens de la Kabylie dans leur très grande majorité tournent le dos à ces boutefeux.

Ceci explique pourquoi Ferhat Mehenni fait semblant de faire marche arrière en récusant les termes de « groupes armés ». Il tente de faire croire que « corps de contrainte » n’implique aucune violence armée ! Voyons, menacer quelqu’un qui refuse de les suivre dans leur aventure, étaler ses gros bras ou agiter ses poings, ce n’est que de la « contrainte » douce et amicale. Avant de passer à des méthodes plus musclées si le travail de persuasion ne donne pas de résultats !

La vigilance est à observer pour éviter les pièges et les provocations qui détournent des luttes unitaires contre l’exploitation, les plans de paupérisation, pour les libertés démocratiques et l’épanouissement de la culture amazigh et de toutes les cultures du pays.

R.N.