Grève des travailleurs de l’ETUSA

Les travailleurs de l’entreprise publique de transport d’Alger (ETUSA) ont mis fin à la grève entamée dans la matinée du 10 juin après voir obtenu gain de cause. Le ministère des Transports a fini par ratifier la Convention collective passée entre l’entreprise et les représentants des travailleurs et approuvée par le Conseil d’administration le 16 mai dernier. Cet accord prévoit des augmentations de salaires allant de 10 à 20 %.

Regroupés depuis la matinée devant le siège de l’ETUSA, avenue Ghermoul, des dizaines de travailleurs et de représentants syndicaux avaient affirmé hautement la disponibilité des chauffeurs et receveurs de bus à reprendre le travail dans la minute même où le ministère de tutelle se serait décidé à reconnaître le bien-fondé de leurs revendications en avalisant le PV du Conseil d’administration*. Et surtout ils ont dénoncé le prétendu partenariat imposé par le gouvernement à l’ETUSA avec le groupe privé Tahkout à qui l’Etat a confié le monopole du transport des étudiants. En vertu de ce partenariat qui ne profite qu’à Tahkout, prête-nom de personnages haut placés dans les appareils de l’Etat, l’ETUSA a été forcée de prendre en location des bus auprès de ce groupe, bus acquis grâce de gros crédits publics et de privilèges de toutes sortes aux dépens de la collectivité nationale. Le groupe Tahkout dispose de centaines de bus qui rapportent des flots de profits à ses heureux actionnaires.

Les syndicalistes ont rappelé que leur entreprise existe depuis des décennies. Forte d’une grande expérience professionnelle, elle n’a nul besoin de se mettre sous la coupe d’une entreprise privée artificiellement créée. Le mouvement populaire né en février a provoqué de sérieuses lézardes dans le régime où les luttes à couteaux tirés entre divers groupes d’oligarques ont conduit devant les tribunaux de gros affairistes qui se croyaient impunis. L’homme de paille Mahieddine Tahkout a été placé hier soir en détention préventive. L’ancien DG de l’ETUSA qui avait accepté que son entreprise et la Wilaya d’Alger soient transformées en vache à lait de Tahkout suivant ce partenariat qui relève de l’escroquerie se retrouve lui aussi en prison.

A noter que des journaux et TV ont tenté de faire l’amalgame entre la grève des travailleurs de l’ETUSA et l’immobilisation au même moment des bus Tahkout de transport des étudiants. Aucun lien ne relie ces deux événements. Les chauffeurs de Tahkout n’ont pas fait grève. L’immobilisation des bus a été ordonnée par des gestionnaires du groupe Tahkout en signe de protestation contre l’arrestation de leur patron.

