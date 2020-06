Nouvelles actions de protestation des travailleurs licenciés de la « Maïserie la Tafna »*

lundi 15 juin 2020

Les travailleurs de le « Maïserie la Tafna », à Maghnia, ont entamé une nouvelle action collective pour protester contre le refus des patrons de l’usine de renouveler leur contrat de travail arrivé à terme le 31 décembre dernier. C’est ce qui ressort d’un article du Quotidien d’Oran du 14 juin. Les représentants des travailleurs font valoir que l’effectif compressé et ramené à 100 ouvriers et cadres est insuffisant pour faire tourner l’entreprise en 3x8.

Les ouvriers licenciés ont organisé une série de sit-in devant le siège de l’APC pour obliger les patrons à négocier avec eux. Suite à ces actions les propriétaires s’étaient engagés dans un premier temps à renouveler le contrat de 40 ouvriers seulement. Les représentants des travailleurs avaient accepté ce compromis contre promesse de les reprendre tous graduellement. Ils avaient obtenu que la priorité soit donnée « aux ouvriers mariés et aux plus défavorisés socialement ».

Mais les patrons n’ont pas tenu parole. Ils ont remis en cause l’accord à la grande surprise des travailleurs. Ce qui a conduit les représentants du collectif à décider de mener cette fois leur protestation à l’intérieur même de l’usine.

Le correspondant du Quotidien d’Oran précise que les travailleurs licenciés « se sont introduits, mercredi après-midi, dans l’entreprise et se sont installés sur le toit d’un bâtiment. Aussitôt alertés, le chef de la daïra, le commandant de la Compagnie de la gendarmerie, le chef de la sûreté de la daïra et le P/APC sont intervenus ».

« Nous occuperons l’unité jour et nuit jusqu’à ce qu’une solution acceptable nous soit proposée ». Un travailleur a exprimé en ces termes la détermination de ses camarades face à l’arbitraire patronal.

« Ainsi, 25 ouvriers ont déjà passé 2 nuits sur le toit, à la belle étoile » poursuit le correspondant du journal qui indique que sa « requête d’avoir davantage d’informations sur la situation auprès du chef de cette unité a été déclinée par celui-ci.

Dans le climat de tension créé par l’intransigeance des patrons, le collectif des travailleurs a exigé l’intervention du Wali.

« A noter que cette unité de production, qui s’étend sur 10 ha et qui fait partie du groupe Metidji et qui est unique en son genre en Algérie, employait quelque 200 travailleurs et a pour principale activité la transformation du maïs pour la production de divers produits et sous-produits agroalimentaires pouvant également servir à différents usages industriels et domestiques dont principalement l’amidon, le sirop de glucose et les dextrines » (Le Quotidien d’Oran).

La Maïserie la Tafna est un fleuron de l’industrie agro-alimentaire qui a vu le jour dans la foulée de la politique de développement industriel engagée dans les années 1970, en relation avec la promotion des cultures agricoles. Elle a été bradée il y a quelques années au profit d’un groupe turc qui préfère importer la fleur de maïs pour la revendre à un prix spéculatif, de loin supérieur à celui du produit de l’amidonnerie de Tafna .

Pour couronner le tout, le groupe turc s’est associé au groupe Metidji de Tiaret**. Grâce aux liens tissés avec les hommes du régime, avec celui qui est devenu son « ami », Ouyahia, Metidji a mis la main sur de nombreuses minoteries de Tiaret et en particulier sur les docks silos de Mahdia qui appartenaient à la CCLS. Ces docks servent à abriter les stocks stratégiques de céréales pour les mettre à l’abri des convoitises et de la spéculation des trafiquants. Ouyahia en avait décidé autrement en les bradant à son compère. Les deux individus croupissent maintenant en prison. Mais comme les minoteries privatisées à vil prix n’ont pas été confisquées, l’argent doit certainement continuer à couler à flot dans les comptes du nouveau nabab de Tiaret. Le comble est que la CCLS de Mahdia exploite ses anciens silos en payant rubis sur ongle un loyer prohibitif à l’heureux nouveau propriétaire sur ce qui lui a appartenu durant des décennies !

Khaled Safi

