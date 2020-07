La direction de Construb-Est profite de l’épidémie du corona pour mettre à la porte deux syndicalistes

jeudi 2 juillet 2020

par



« Les 480 travailleurs de l’entreprise de construction et d’urbanisme Construb-Est, ex-Sorest de Constantine, lancent un SOS aux autorités locales et nationales en raison de la crise à laquelle ils font face en l’absence d’un plan de charge et le non-paiement de trois de leurs mensualités » (Le Soir d’Algérie du 1er juillet 2020).

Les représentants des travailleurs de l’unité de Constantine protestent contre le fait que les salaires ne soient pas versés depuis trois mois en raison de l’arrêt des chantiers pour cause de pandémie du corona virus. La moitié des effectifs n’a jusqu’à présent pas reçu l’allocation de confinement de 10000 DA. De plus, la direction a profité de la situation pour régler ses comptes avec les syndicalistes qui mènent depuis des années la lutte pour le respect des droits des travailleurs. En plein confinement, le contrat de deux syndicalistes n’a pas été renouvelé sans qu’aucun préavis ne leur ait été adressé dans les délais prévus par la réglementation.

R.N.