Grève des travailleurs de l’usine Hyundai de Tiaret

Repris du Quotidien d’Oran du 27 juin 2019

par EL-Houari Dilmi

« Dans la tourmente depuis l’incarcération de leur patron, Mahieddine Tahkout*, les 1.100 travailleurs de l’usine TMC (Tahkout Manufactring Compagny) située dans la zone industrielle Zaâroura de Tiaret, ont observé hier mercredi un énième arrêt de travail pour réclamer le départ des responsables de l’administration, pointés du doigt pour le retard accusé dans le versement des salaires et le « flou » qui entoure l’avenir de la société. Le 10 juin dernier, les travailleurs de l’usine « TMC Hyundai » avaient observé une grève de deux jours pour exprimer leur crainte de perdre leur emploi et le non-paiement de leurs salaires, une situation devenue intenable depuis la chute fulgurante du patron du groupe et son emprisonnement le 10 juin dernier.

Depuis plusieurs mois déjà, l’usine Hyundai de Tiaret fonctionne au ralenti avec une production qui a chuté de 400 véhicules/jour à moins de 150 actuellement. »

* Note de la rédaction d’Alger républicain : lors d’une action de protestation organisée le 15 juin les travailleurs avaient réaffirmé leur appartenance au mouvement populaire contre le régime, leur soutien à la lutte contre la corruption et appelé la justice à poursuivre les corrompus.