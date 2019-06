Immobilisation des bus Tahkout de transport des étudiants : des conducteurs dénoncent les manœuvres des responsables du groupe

mardi 11 juin 2019

Les sbires du nabab Tahkout créé de toutes pièces par le régime veulent faire accroire que les travailleurs de son entreprise sont solidaires de leur patron jeté en prison dimanche soir dans le cadre du démantèlement des réseaux de corruption liés au groupe politiquement déchu de Bouteflika.

Mais les travailleurs du groupe protestent contre cette opération d’intoxication.

Extrait d’un article du Quotidien d’Oran du 11 juin 2019 :

« Selon des images ayant circulé hier sur Facebook, à Sétif, des travailleurs de Tahkout ont affiché des pancartes annonçant leur démarcation du blocage des bus par les responsables de l’entreprise. « Nous travailleurs du Groupe Tahkout de la wilaya de Sétif, nous ne sommes pas solidaires du nommé Tahkout. Nous ne sommes pas en grève, mais nous avons été empêchés de sortir les bus du parking. Nous sommes solidaires du Hirak », pouvait-on lire sur plusieurs pancartes de fortune rédigées sur des bouts de carton. »

Cette propagande honteuse est accueillie avec indignation par les conducteurs de bus empêchés hier d’accomplir leur travail sur ordre des responsables du groupe qui tentent d’obtenir la libération de leur patron.

L’ancien marchand de légumes a été élevé en l’espace de quelques années au rang d’oligarque par la grâce des fabricants du « capitalisme assisté par l’Etat » pour démontrer par la supercherie la « supériorité » du libéralisme et tenter d’enterrer définitivement l’aspiration à une société socialiste. La création ex-nihilo, à coup de milliers de milliards de l’Etat, des Kouninef, Rebrab, Haddad, Benamor, Benhamadi (groupe Condor), etc., etc., obéit au même plan avec les conséquences scandaleuses à l’origine du puissant mouvement de protestation populaire qui secoue le pays depuis plus de trois mois contre la corruption et le pillage des richesses du pays.

Le groupe Tahkout, créé avec l’argent de l’Etat sans contrepartie pour le Trésor public doit être immédiatement mis sous administration de l’Etat pour protéger l’emploi et assurer le transport des étudiants. Il doit être nationalisé. Ce n’est que justice

