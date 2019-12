mercredi 11 décembre 2019

par



Sous le titre :

pour une société affranchie du despotisme, de l’exploitation, de la dépendance

pour préserver la souveraineté du pays contre les menaces d’ingérences étrangères,



pour des élections démocratiques conformément aux revendications populaires

le Parti Algérien pour la Démocratie et le Socialisme a publié, à l’occasion de la célébration de l’anniversaire du 1er novembre 1954, sa vision de la situation. Dans un dense raccourci il a retracé les luttes menées depuis l’indépendance jusqu’à ces derniers jours et exposé ses propositions d’orientation du mouvement populaire pour une alternative conforme aux aspirations de classe des travailleurs et des masses populaires, une alternative qui met en échec les plans de la bourgeoisie et de l’impérialisme.

On peut lire ce texte sur le site web de ce parti : http://lien-pads.over-blog.com/2019/11/1er-novembre-1954-1er-novembre-2019-une-nouvelle-etape-dans-le-combat-des-masses-populaires.html