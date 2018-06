Nouvelle action de protestation des travailleurs de l’entreprise de construction Constribest

mardi 19 juin 2018

par



Les travailleurs de constribest « Constantine » sont en effet de nouveau contraints de passer à l’action pour protester contre les promesses non tenues de la direction. de nouveau avec la contestation. Ils ont organisé un sit-in hier matin devant le siège de leur entreprise sise à Zone « Palma », à Constantine. Ils reprochent a la direction générale (DG) d’Annaba, de ne pas avoir tenu les engagements qu’elle avait pris il y a plus de trois années lors d’une réunion à la wilaya, en présence du chef du cabinet du wali de Constantine, du directeur régional de Annaba, accompagné de ses collaborateurs, et cinq représentants des travailleurs. Une réunion qui avait débouché sur un accord commun.

Les ouvriers reviennent a la charge et se disent prêts à entreprendre toutes les formes de contestation jusqu’à l’aboutissement de leurs revendications, à savoir, une grève d’une grande envergure. Les protestataires comptent une nouvelle fois faire entendre leur voix et mettre en lumière les conditions déplorables dans lesquelles ils sont forcés de composer : « absence totale de fourniture des tenues de travail pour les ouvriers des chantiers et inexistence d’une ambulance au niveau de ces chantiers ».

L’une des principales revendications qui est portée à travers ce mouvement de protestation est l’augmentation de salaire. M. AHMED responsable de la section syndicale estime que les travailleurs méritent beaucoup plus de considération par rapport au travail fourni. C’est « Une situation inadmissible et discriminatoire qui a mis le feu aux poudres » selon lui.

Des inégalités criantes subsistent dans les salaires entre des ouvriers des différentes filiales du groupe qui accomplissent les mêmes tâches dans et le même chantier. et que la plupart d’entre eux touchent un salaire inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Il a également souligné que dans la plate-forme présentée est signée par plus de 210 travailleurs, ils réclament « l’adoption d’une convention collective, l’installation du comité de participation de l’entreprise, mais également, la conversion des contrats de travail a durée déterminée en contrat de travail a durée indéterminée et l’arrêt des licenciements. »

M. AHMED pointe du doigt également la décision autoritaire de l’administration de mettre en congé forcé les travailleurs du 11 au 14 juin, sans concertation avec les représentants syndicaux ni aval des travailleurs. « Ce n’est effectivement pas compréhensible ! alors que Le travail ne manque pas : on est présent a Zighoud Youcef, la nouvelle ville d’Ali Mendjeli et Bounouara (El Khroub) » nous fais savoir ce dernier.

Le lecteur qui veut comprendre la situation déplorable des travailleurs de constribest peut consulter quatre des articles que notre rédaction leur avait consacrés en cliquant sur ces liens :

http://www.alger-republicain.com/Po...

http://www.alger-republicain.com/Mo...

http://www.alger-republicain.com/Gr...

http://www.alger-republicain.com/Le...

C.P.