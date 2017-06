Nouvelles du combat permanent des paysans des EAC de Draa Ben Khadda pour leurs droit

Les paysans des EAC issues de la restructuration de l’ex-domaine autogéré HAMDANI Amar ont de nouveau bloqué les travaux de la pénétrante qui devra relier Tizi Ouzou à l’autoroute Est-Ouest. Les promesses et tentatives des différents walis qui se sont succédé à la tête de l’administration locale pour assurer la protection de leurs droits ont toutes buté sur les manœuvres de forces occultes alliées de la famille Smail qui activent dans l’administration.

La wali précédent avait décidé de créer une commission pour enquêter sur les terres réclamées par la famille Smail, faire le relevé des parcelles sur lesquelles elle prétend détenir des titres de propriété et celles qui ont fait l’objet d’attribution par l’Etat aux paysans dans le cadre de la loi de restructuration agricole de 1987. Le reste des terres devait être remis à la disposition du service des domaines de l’Etat. Mais il semblerait que cette commission ne s’est plus réunie depuis son départ.

"Lors des réunions auxquelles nous avons participé, le nouveau wali a donné instruction aux services concernés pour régler certains problèmes comme par exemple notre indemnisation à la suite de l’arrachage de 500 orangers et l’attribution des concessions. Mais aucune n’a connu de suite.

Les services chargés d’appliquer les instructions du wali obéissent à des injonctions venus d’ailleurs. Par contre, ces mêmes services ont agi avec célérité pour indemniser indûment la famille Smail pour le passage de la conduite qui alimente Alger en eau à partir du barrage de Taksebt malgré l’opposition du wali de l’époque.

Nous pensons que les personnes impliquées dans cette affaire et certainement dans d’autres s’opposent aux décisions qui déjugent la famille Smail. Nous avons aussi entendu auprès de certaines sources que les Smail s’appuient également sur des relations qui ont des liens avec des hauts responsables de l’Etat.

Quant à nous, nous n’avons que notre détermination à défendre nos intérêts légitimes, et nous ne cèderons jamais. Nous faisons encore confiance aux hautes autorités de la wilaya, mais si nos revendications ne sont pas entendues nous serons dans l’obligation de donner une autre dimension à notre lutte et nous ne serons pas seuls".