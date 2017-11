lundi 27 novembre 2017



Pour la mémoire de Zoubida Hagani Khaldi, nous serons à Beni

Saf samedi 25 novembre 2017 ! La mémoire de Zoubida Hagani

Khaldi, militante connue à Beni Saf et dans toute l’Algérie, a

continué à vivre bien au-delà de son décès prématuré. Son

parcours, marqué par le courage et la volonté de lutter pour toutes

les causes justes, est résumé dans la reconnaissance que lui a

très justement accordée sa ville natale en apposant son nom au

fronton de l’Ecole de pêche de Beni Saf.

Mais, une force obscure et misogyne a décidé d’effacer le nom de

Zoubida Hagani. C’est une violence inacceptable envers la

mémoire d’une femme exemplaire, la mémoire de nos luttes, à

notre histoire.

Pour que cessent ces atteintes insupportables et que soit restauré

le nom de Zoubida Hagani, l’Afepec organise, à l’occasion de la

journée internationale contre les violences faites aux femmes

samedi 25 novembre 2017, un rassemblement à Béni Saf, en

présence des filles de Zoubida ;

Afepec