Sit-in de protestation des habitants du quartier Mezhoud de Tiaret

dimanche 20 août 2017

Des dizaines de personnes, des jeunes principalement, hommes et femmes, déployant des banderoles et drapeaux, occupent la route menant à Frenda, bloquant la circulation qui a été déviée.

Ils protestent contre leur marginalisation depuis des décennies. Ils exigent leur recasement et attirent l’attention des autorités locales sur leur situation précaire au lendemain de l’annonce de la distribution de 2600 logements sociaux au chef-lieu.

Une trentaine de ménages occupent des haouchs où les bâtisses sont très vétustes dans ce quartier situé à l’ouest de la ville.

Durant les deux premiers jours de la manifestation, aucun responsable parmi les autorités ou les élus locaux ne s’est apparemment déplacé pour s’enquérir dans l’immédiat de leur situation.

C.P.