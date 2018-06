Sougueur : rassemblement contre le saccage de l’espace vert par un affairiste

mardi 12 juin 2018

par



Le rassemblement a eu lieu le dimanche 10 juin à 22h30 en face du siège de la Daïra de Sougueur pour dénoncer l’accaparement du terrain de l’hydraulique et l’abattage des arbres par cet affairiste.

Plus de 200 personnes et des membres de diverses associations ont manifesté en scandant des slogans : « LA LI L3AR LA LI L3AR WALI BE3 3AKAR« »9AT3OLNA EL ACHJAR GALOULNA ISTITMAR » (« C’est une honte ! C’est une honte ! Le Wali a vendu le terrain ! Ils nous ont coupé les arbres et ils disent que c’est de l’investissement ! »)

Une déclaration de l’association de défense de l’environnement a été lue devant l’assistance avec pour revendications :

Annulation du projet ;

; Et espace vert à sa place pour la ville de Sougueur.

Un nouveau rassemblement est prévu si le problème n’est pas réglé.

C.P.