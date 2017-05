1er Mai 2017 : Débat au siège d’Alger républicain

dimanche 30 avril 2017

A l’occasion du 1er Mai, Journée internationale de luttes des travailleurs

Le débat traditionnel débutera à 10 heures.

Il portera sur la situation économique et politique en Algérie et dans le monde, sur ses répercussions sur les conditions de vie et les perspectives des classes laborieuses, sur l’alternative à la crise actuelle.

Il sera suivi d’une collation.

Les amis du journal et les citoyens sont cordialement invités.

Maison de la Presse Tahar Djaout. 1, rue Bachir Attar, Place du 1er Mai, Alger.