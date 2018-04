Rencontre-débat du 1 er Mai au siège d’Alger républicain

lundi 30 avril 2018

par



A l’occasion de la journée internationale de luttes de la classe ouvrière et de l’ensemble des travailleurs contre l’exploitation capitaliste

Alger républicain organise comme chaque année une rencontre-débat suivie de sa collation traditionnelle dans son siège à la Maison de la Presse, 1 rue Bachir Attar, Place du 1er mai, Alger.

La rencontre débutera à 10 heures.

Thème : Comprendre les causes de la crise du système capitalistes, des ingérences des puissances impérialistes et de leurs guerres dans le monde, faire face à l’offensive de la bourgeoisie mondiale contre les conquêtes sociales des travailleurs, contre ses plans de guerre dans la région et dans le monde, poser les jalons de l’abolition du capitalisme pour une société sans classes.

Les travailleurs et syndicalistes sont aimablement invités à cette rencontre