Décès de Ahmed Dahou

lundi 18 mai 2020

par



L’ancien militant de l’ex-PAGS est mort il y a quelques jours à Bechar, la ville où il avait pris part dans la clandestinité aux luttes politiques pour le socialisme et pour l’édification d’un pays sur des fondements solides. Où il avait aussi affronté et combattu l’hégémonie du régime, de son parti unique et de ses organisations satellites.

Il était né à Kenadsa. Fils de mineur, son père gagnait son salaire dans la célèbre mine de charbon de cette région, il connaissait bien la condition des « damnés de la terre ». Très sensible aux aspirations des travailleurs il avait adhéré au PAGS dans les années 1970.

Il a vécu humblement, toujours à l’écoute des difficultés et des aspirations des travailleurs et des gens de condition modeste. Malgré la liquidation du PAGS en 1993, il était resté fidèle à ses convictions et à son idéal d’une société où les travailleurs affranchis des rapports d’exploitation dirigent la société pour un monde de justice, de paix, de fraternité, où les créateurs véritables des richesses n’ont plus à craindre le lendemain.

Alger républicain s’incline à sa mémoire et présente ses condoléances les plus attristées à sa famille.