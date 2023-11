Décès de Eliette Loup, une courageuse combattante pour la libération nationale et le progrès social

lundi 30 octobre 2023

par



Militante du Parti Communiste Algérien puis du Parti de l’Avant-Garde Socialiste, pleinement engagée dans la guerre de libération nationale, arrêtée par les paras en 1957, torturée, emprisonnée, Eliette symbolise le courage et la fidélité aux idéaux révolutionnaires qu’elle a épousés dès son plus jeune âge. Elle a poursuivi son engagement militant après l’indépendance en contribuant à la lutte pour les libertés démocratiques et le socialisme, ce qui lui avait valu des persécutions policières.

Eliette a passé toute sa vie dans le pays qui l’a vu naître, au milieu du peuple pour la libération sociale et nationale duquel elle s’est battue.

Pour des raisons de santé elle a dû se rendre en France depuis peu.

Elle a rendu son dernier soupir à l’âge de 89 ans à Toulon en France, où grâce à la solidarité, elle a pu être suivie dans un établissement spécialisé.

Elle sera inhumée à Alger.

Alger républicain présente ses condoléances et exprime toute sa compassion à ses enfants Ali, Safia et Thaouria.

Décès d’Eliette : annonce de ses enfants

Eliette dite Fatma-Zohra vient de nous quitter

C’est avec une grande tristesse et un profond respect que nous nous inclinons auprès de notre mère, ce grand cœur, cette courageuse combattante, ce sourire éternel.

Nous veillerons à ce que tu reposes en paix, auprès de ta mère, au cimetière musulman de Ouled Chebel, Birtouta, cette terre que tu as tant aimée et qui t’accueillera en son sein, reconnaissante et bienveillante.

Ali, Safia et Thaouria