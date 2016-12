mardi 22 novembre 2016

par



Nous apprenons la publication de Mémoire éclatée, de Nils Andersson ce grand militant de la liberté qui a, avec courage et fermeté durant notre lutte de libération nationale, déployé tous les moyens pour contribuer à notre combat et participer à la bataille de décolonisation que les Algériens menaient contre la France coloniale et qui commençait à être menée également par les peuples asservis par les puissances occidentales.

C’est ainsi qu’il devint lui-même éditeur pour publier en Suisse, le livre La Question écrit en prison par le directeur d’Alger républicain, Henri Alleg qui avait subi les pires sévices de torture.

Nils Andersson, auquel nous rendons hommage car il est un homme qui s’est toujours engagé pour les justes causes humaines et qui en fit son credo.

Aujourd’hui, son engagement dans les luttes anticoloniales se poursuit toujours.

Alger républicain

.

Memoire éclatée, de la décolonisation au déclin de l’Occident

« Mémoire éclatée » livre de Nils Andersson

aux Éditions d’en bas (diffusion Pollen) constitue un témoignage exceptionnel sur plus de soixante ans du parcours de Nils Andersson né en 1933 à Lausanne d’un père suédois et d’une mère française.

L’auteur évoque la Lausanne culturelle et politique des années cinquante, sa rencontre, en 1956 avec Jérôme Lindon (Editions de Minuit), Jean-Jacques Pauvert et Robert Voisin (Editions de l’Arche), la fondation de La Cité Diffusion puis de La Cité-Editeur. Dès 1961, il diffuse les Editions Maspero et publie, entre autres, Mao Zedong et le théâtre de Liègme, Debluë, Weideli et Jotterand.

La publication d’ouvrages liés à la cause algérienne et censurés ou interdits en France dont La Question d’Henri Alleg, ainsi que ses rapports avec les réseaux Jeanson et Curiel, lui ferment les portes de la France pendant de nombreuses années. En 1966, son engagement dans l’édition militante amène son expulsion de Suisse par le Conseil fédéral. Pendant cinq ans il va travailler dans l’Albanie d’Enver Hoxha à Radio Tirana, puis devient diffuseur du livre français dans la Suède d’Olof Palme. Dans les années 1990, il s’installe à Paris et milite notamment chez Attac, Sortir du colonialisme, etc.

Ni ancien combattant, ni témoin amer, c’est avec beaucoup de tenue et de cohérence que Nils Andersson rend compte de ce passé dont il n’ignore ni les incertitudes ni les ambiguités.

Gérard Chaliand

.

Nils Andersson collabore, entre autres, au Monde diplomatique, Politis, L’Humanité, Recherches Internationales, La Pensée, Les Temps Modernes, Savoir/Agir.

Mémoire éclatée fait suite à un livre consacré à La Cité Editeur publié dans la collection Mémoire éditoriale des Editions d’en bas : Livre et militantisme. La Cité Editeur 1958-1967, avec une postface de François Maspero.

Mémoire éclatée