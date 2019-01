100 ans du jour où l’assassin Friedrich Ebert a assassiné les révolutionnaires Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht

samedi 19 janvier 2019

15 Jan 2019

Un jour comme aujourd’hui, le 15 janvier 1919 en Allemagne, le chancelier social-démocrate allemand Friedrich Ebert assassina deux grandes figures de la révolution allemande : Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, parce qu’ils ont pris la tête, par le biais de l’organisation révolutionnaire “Ligue spartakiste”, de la rébellion héroïque des travailleurs allemands contre le traître de la classe ouvrière, le social-démocrate Friedrich Ebert et la ploutocratie allemande.

Karl Liebknecht - Rosa Luxembourg assassinés le 15 janvier 1919 par le pouvoir allemand

Rosa Luxemburg a été assassinée et ensuite son corps a été jeté dans une rivière à Berlin. Karl Liebknecht a été exécuté avec une balle dans la tête.

La classe ouvrière mondiale, de 1919 à nos jours, rend hommage aux morts héroïques qui ont donné leur vie à la Révolution allemande et condamne le chancelier Friedrich Ebert qui donna l’ordre au ministre de la Défense Gustav Noske qui n’hésita pas à l’exécuter.

Pour la FSM et le mouvement ouvrier de classe, Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht vivront éternellement. De la même manière, le chancelier réformiste et meurtrier Friedrich Ebert mérite tous notre mépris, car, avec ses actions contre-révolutionnaires, il a ouvert la voie à Hitler. Malgré tous les efforts déployés par les réformistes contemporains de la Fondation Friedrich Ebert (FES), ils ne peuvent pas expier leur déshonneur. Parce que, aujourd’hui encore, leurs objectifs sont les mêmes : semer le réformisme parmi les travailleurs, corrompre les syndicalistes et promouvoir la théorie social-démocrate du sauvetage du capitalisme et de l’exploitation.

Notre devoir est d’enseigner et d’être enseignés par l’histoire, de démasquer, aujourd’hui aussi, le rôle sale de la Fondation Friedrich Ebert. C’est ce que l’intérêt de la classe ouvrière mondiale impose.

Le Secrétariat

FSM