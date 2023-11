Rappel historique pour comprendre l’origine des malheurs du peuple palestinien et, dès le début du 20 ème siècle, les objectifs de la création artificielle de l’Etat d’Israël par les puissances impérialistes*

vendredi 27 octobre 2023



Dans un rapport rédigé en 1907, dix ans avant la Déclaration de Balfour, le Premier ministre britannique Henry Campbell-Bannerman (1836-1908) a écrit :

« Les peuples arabomusulmans qui contrôlent de vastes territoires riches en ressources connues ou cachées, au carrefour des routes du commerce mondial, constituent une menace pour l’Europe et un obstacle à son expansion. Leurs terres sont les berceaux des civilisations et des religions humaines et ces peuples unis par la foi, la langue et l’Histoire, partagent les mêmes aspirations, aucune barrière naturelle ne pouvant les isoler les uns des autres. Si, par chance cette nation devait être unifiée en un État, elle aurait le destin du monde entre les mains et serait en mesure de couper l’Europe du reste du monde.

Si l’on considère les choses sérieusement, un corps étranger devrait être implanté au cœur de cette nation afin de l’empêcher de s’unir, de telle sorte qu’elle soit amenée à épuiser ses forces dans des guerres sans fin. Elle pourrait alors servir de ressort à l’Occident pour atteindre les objectifs convoités ».

Parmi les propositions suggérées par Campbell-Bannerman , il y a celle de créer « un État-tampon en Palestine, où serait installée une forte présence étrangère, hostile à ses voisins et amicale à l’égard des pays européens et de leurs intérêts ».

La suite du « feuilleton » est bien connue.

* Texte reçu d’un lecteur.