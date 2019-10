Un spectre hante (PLUS QUE JAMAIS ) l’Europe : le spectre du communisme

samedi 12 octobre 2019

1re partie.

Le Parlement européen a adopté, le 19 septembre 2019, par 535 voix pour et seulement 66 voix contre et 52 abstentions, une résolution sur « l’importance de la mémoire européenne pour l’avenir de l’Europe ». Relayant les fascisants régimes d’Europe de l’Est (Ukraine, Pays baltes, Pologne, Hongrie) qui persécutent les partis communistes tout en s’acoquinant avec des nostalgiques de Hitler, ils ont osé voter cette immonde résolution anticommuniste qui assimile le communisme au nazisme.

Mais il faut préciser que cette résolution a été votée par un club de valets de la bourgeoisie qui ne représentant pas réellement leurs peuples. Ils ont été élus par un nombre de voix ridicule. Le parlement européen est une caisse de résonance de la commission de Bruxelles formée de fonctionnaires à la solde du grand capital qui décident de tout.

Honte à ces eurodéputés qui se sont vautrés dans les immondices de histoire. Ils représentent le vieux monde qui est déjà fini. Par ce geste infâme, ils n’ont fait que souiller leur propre mémoire en dénigrants les valeureux combattants communistes qui ont lutté sans relâche pour une société de justice et sacrifié leur vie pour la liberté. Ils étaient en première ligne dans la lutte contre le nazisme. Leur ignominie n’a pas de limite, avoir osé effacer de l’histoire la victoire de la glorieuse armée rouge qui a libéré l’Europe de la barbarie nazie et surtout ignorer le sacrifice de ce peuple indomptable de l’Union Soviétique qui a laissé sur le terrain plus de 27 millions d’hommes et de femmes et des millions d’enfants victimes rendus orphelins par cette sale guerre.

Comment ces eurodéputés et leurs autres complices ont-ils osé comparer le troisième Reich exterminateur de millions d’hommes, de femmes et d’enfants parce qu’ils étaient juifs ou communistes et l’armée rouge libératrice de la barbarie nazi, l’armée qui a planté au sommet du Reichstag, symbole du nazisme le drapeau rouge de la victoire frappé de la faucille et du marteau, l’emblème des ouvriers et des paysans ?

Le monde entier a regardé cette image inoubliable du soldat soviétique plantant le drapeau. Des millions d’ouvriers à travers le monde et tout ceux qui ont combattu le nazisme, regardaient avec émotion, leurs visages inondés de larmes de joie, c’était la fin du cauchemar de tous les peuples de la terre.

Le déviationnisme et l’anti-communisme ne sont pas nouveaux. Depuis la naissance du communisme sorti des entrailles sanglantes de la commune de Paris en 1871, la lutte anti-communiste n’a jamais cessé. Mais ce qui a accentué la haine viscérale de la bourgeoisie contre le communisme, c’est la sortie en 1848 du manifeste du parti communisme de Karl Marx et d’Engels qui s’est répandu comme une traînée de poudre dans la classe ouvrière et les masses populaires. Ce fut une arme décisive aux mains des travailleurs dans le combat anticapitaliste pour se libérer des chaînes de l’exploitation. Et bien sûr le livre du Capital de Karl Marx qui va disséquer de façons magistrale les lois de ce système pour donner des armes aux communistes dans leur combat anticapitaliste.

Pour la bourgeoisie l’ennemi n’est pas les nazis, ni le fascisme puisqu’elle a favorisé la montée de Hitler en Allemagne et même participé à la constitution de la plus puissante armée du monde. Elle espérait en finir avec l’URSS. Les capitalistes de tous les pays se sont coalisée pour mener une lutte acharnée contre le communisme employant toute leur machine répressive y compris les forces armées contre les communistes. Ils assassinèrent les massacrèrent les communistes et leurs dirigeants avec une violence inouïe. La liste des massacres de communistes est tellement atroce et longue. Tout d’abord cette bourgeoisie va envoyer ses armadas contre la jeune révolution bolchevique d’Octobre pour l’écraser. Elle continuera après son échec son travail de sabotage et d’infiltration contre l’URSS. Il faut rappeler à tout ces va-t- en guerre, l‘exemple, 20 ans après la liquidation du nazisme, de la décimation du parti communiste d’Indonésie. Avec la complicité des USA et des puissances impérialistes et devant tout le monde sans que personne n’y trouve à redire, il va subir une des plus sanglante répression et un des plus grands massacres de communistes dans le monde :

Entre 500.000 et trois millions de communistes, de sympathisants communistes, de personnes suspectées de l’être, ou d’appartenir à des groupes sociaux jugés favorables aux communistes (athées, descendants de l’immigration chinoise ou indienne, etc.) sont assassinés par balle, baïonnette ou décapitation. Un autre million de communistes et de sympathisants furent emprisonnés ou astreints à des travaux forcés dans les plantations, les mines et les chantiers de construction, cependant que leurs femmes furent violées puis contraintes par milliers à la prostitution, ce que reconnaît le rapport de 2012 de la Commission indonésienne des droits de l’Homme.

Et bien sûr la liste des crimes est longue. Des milliers de communistes ont été assassinés par la Corée du Sud pendant la guerre de Corée soutenue par les Américains et comment oublier leur odieuse agression contre le peuple vietnamien ? Ils ont osé déverser des millions de litres d’agent orange qui ont dévasté pour le longues années la faune, la flore et les hommes, femmes et enfants sans distinction. L’atroce assassinat des dirigeants communistes d’Afghanistan par des terroristes armés par les USA et que l’on a qualifié sans honte de combattant de la liberté. Le coup d’État de Pinochet au Chili, fomenté et organisé par les USA qui s’est traduit par des milliers de morts dont de nombreux communistes et l’assassinat du chef de l’État. L’opération Condor, toujours avec la complicité des USA, un véritable massacre, plus de 30000 assassinats de syndicalistes et communistes. Et le symbole de l’ignominie étasunienne, c’est l’assassinat de Ethel et Julius Rosenberg accusés d’espionnage sans preuve par un procès truqué dirigé par un juge à la solde. Une pensée pour Léonard Peltier, un chef indien emprisonné depuis plus de 45 ans dans une prison aux États Unis pour avoir voulu défendre son peuple, malade et sans soins. Il a purgé sa peine depuis plus de 15 ans. Il est libérable, mais la justice américaine de classe veille. C’est le plus vieux prisonnier politique au monde. Rappel pour ceux qui ont la mémoire courte : (Les plus de 5 millions d’Amérindiens qui représentent aujourd’hui 1,6% de la population américaine sont confrontés à la discrimination, à l’extermination des traditions et des langues, à la pauvreté voire aux viols. Ils étaient plus de 70 millions à l’arrivée des Européens)

Un bilan de tueries et d’assassinats effroyable de cette super puissance étasunienne, née d’un génocide non reconnu de plus de 70 millions d’Indiens. Peut-on encore aujourd’hui parler de la plus grande démocratie du monde ? C’est le mentor des puissances impérialistes. Le chef de file de l’anti communisme. Tout le monde se souvient de la chasse aux sorcièrex lancée par le sinistre Mac Carthy et aussi des Dulles, Kissinger, Reagan, Bush le dernier en date Trump et bien d’autres qui sont de la même lignée de ceux qui ont massacré les indiens.

A suivre

A KADRI