A nouveau les autorités israéliennes arrêtent le jeune Franco - Palestinien Salah Hamouri

mardi 29 août 2017

Il a été arrêté le mercredi 23 Août 2017 à son domicile situé à Jérusalem-Est. Il devait être libéré dimanche 27 Août. Mais les autorités policières sionistes agissant avec l’appui de leur gouvernement raciste dirigé par le belliciste Netanyahu, le maintiennent encore dans un lieu de détention qui n’est pas divulgué.

Sa détention a été prolongée jusqu’à mardi par un juge, d’une manière arbitraire sans motivations précises. Des papiers ont été saisis dans sa demeure lors de la perquisition effectuée par les policiers israéliens, au moment de son arrestation. Les forces répressives israéliennes cherchent à justifier son arrestation et sa détention illégale en tentant de l’accuser de militer dans des organisations palestiniennes qui s’opposent à l’occupation sioniste de la Palestine. Salah Hamouri qui a récemment achevé ses études et obtenu son diplôme d’avocat avait été dans un récent passé enfermé dans les geôles israéliennes pendant sept années. Il avait recouvert sa liberté à la suite d’une campagne internationale en sa faveur et des autres détenus politiques israéliens. Salah Hamouri, à la veille de son arrestation était à la tête de l’association palestinienne Addameer pour la défense des droits de l’homme et le soutien aux prisonniers palestiniens par l’occupant israélien.

A l’échelle internationale, notamment en France, la solidarité se manifeste à nouveau en sa faveur. Des milliers de signatures sont récoltées pour exiger sa libération. De nombreuses organisations populaires en France, dont l’AFPS, l’UJPF, la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) réclament sa libération.

Il y a trois années Salah Hamouri était allé à la rencontre des militants du PADS, lors de la fête de l’Humanité, pour les remercier de leur engagement en faveur de sa libération des geôles israéliennes.

Le PADS se joint à cette nouvelle bataille en la liant au combat pour la liberté de tous les détenus politiques palestiniens, pour l’existence d’un Etat Palestinien indépendant et souverain et libre de choisir sa voie de développement pour vivre dans la paix et le bien être. Il appelle à nouveau les Algériens à se solidariser avec Salah Hamouri et le juste combat des Palestiniens.

