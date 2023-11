Ghaza : la barbarie de l’Etat israélien mise a nu après l’attaque massive de la résistance palestinienne contre l’occupant

mercredi 18 octobre 2023

par



La surprise des pro-intégristes sionistes et de l’État hébreu est totale, c’est l’affolement général de toute la ploutocratie occidentale qui soutient Israël. Dans un tintamarre médiatique hystérique qui donne envie de vomir, les dirigeants des pays occidentaux et des USA, comme toujours, vont se lancer comme un seul homme, micro en main pour dénoncer cette « attaque barbare du Hamas ». Tous, sans exception, traitent, bien sûr, les Palestiniens de « terroristes ».

Ils déversent des larmes de crocodile sur les civils israéliens tués par le Hamas.

Dans une diatribe éhontée, vulgaire, la médiocratie occidentale répète et assène à outrance dans toutes les radios, dans tous les journaux, ses insanités putrides et mensongères, telles que celles des « quarante bébés décapités ». On montre des images choquantes à la télé, des femmes qui pleurent, des visages de prisonniers ou de disparus, etc.

Mais pas ou très peu d’images, sauf à la sauvette, sur les milliers de femmes et d’enfants Palestiniens tués sous les bombardements sauvages déclenchés par le gouvernement israélien au lendemain de l’attaque palestinienne du samedi 7 octobre.

Par cette filouterie médiatisée à outrance, on ignore et on efface totalement la barbarie endurée par le peuple palestinien depuis 75 ans et la lutte qu’il mène contre l’occupation de ses terres. Les Palestiniens sont des terroristes. Le peuple palestinien, connaît pas, il n’existe pas. Voilà la litanie négatrice martelée jusqu’à l’écœurement.

Il faut rappeler que la création du Hamas n’a pas inquiété les dirigeants sionistes de l’époque. Ils l’ont même aidée. Voyons pourquoi. Les dirigeants sionistes y ont vu le moyen d’affaiblir et de diviser le mouvement palestinien et en particulier l’OLP (l’organisation de libération de la Palestine) qui a regroupé depuis sa création toutes les organisations palestiniennes en lutte contre l’occupation sioniste et l’expulsion des Palestiniens de leurs terres et de leurs foyers.

C’est la situation politique actuelle, une situation chaotique dangereuse qui risque de s’étendre à tout moment.

Cette attaque massive contre la soldatesque sioniste, n’est pas une déclaration de guerre contre Israël, c’est bien une action de la résistance palestinienne contre la répression barbare de la soldatesque sioniste qui massacre le peuple palestinien depuis plus de 75 ans. D’ailleurs comment les Palestiniens pouvaient-ils déclarer la guerre contre l’État sionistes sans armée ? C’est le peuple palestinien tout entier qui résiste à l’occupation coloniale par l’Etat sioniste.

Israël est bien un pays qui oppresse un autre peuple et qui colonise la terre ancestrale palestinienne sans que les bonnes âmes des USA, de l’Angleterre et de l’Union européenne ne soufflent mot, assurant ainsi à Israël une impunité totale malgré les 25 résolutions de l’ONU restées dans les tiroirs.

Comment prétendre que l’action du 7 octobre est une déclaration de guerre alors que ces Palestiniens que l’on massacre depuis des décennies n’ont même pas les moyens de se défendre ? Ils n’ont que des fusils et leur conviction. On le voit, sous le prétexte de réponse à cette attaque, ils ont envoyé leur aviation et aussi leur marine bombarder les populations de Ghaza sans défense, tuant femmes, enfants, vieillards sans distinction, détruisant hôpitaux, écoles, bâtimentsl administratifs, habitats, mosquées et assassinant même des secouristes palestiniens. Et ce n’est pas la première fois que l’aviation israélienne bombarde la bande Ghaza. Depuis plus de 75 ans, les pilonnages n’ont jamais cessé. Et pour confirmer le comportement criminel de l’armée sioniste, pendant pratiquement tout le mois de juillet 2014, lors de l’opération « Bordure Protectrice », une opération parmi tant d’autres, certaines ONG ont publié des chiffres des combattants palestiniens tués qui s’élèvent à 496 morts, concernant les pertes civiles 1743 morts dont 302 femmes et 530 enfants et de nombreux disparus. Il y en a eu d’autres aussi macabres. En 2021 même pratique et 200 morts, en 2022, 40 morts, etc. C’est plusieurs milliers de morts palestiniens, dont plusieurs milliers de femmes et autant d’enfants suite à ces ignobles bombardements contre un peuple sans défense.

Autre opération menée sous le nom de code « plomb durci ». Pendant 22 jours Ghaza a été bombardée sauvagement par l’aviation sioniste, 1400 palestiniens ont été tués, dont environ 115 femmes, 300 enfants et 85 hommes âgés de plus de cinquante ans. Ce ne sont que quelques faits avérés de massacres systématiques perpétrés par la soldatesque sioniste.

Mais la litanie macabre n’est jamais close, il faut rappeler à tous ces aboyeurs morbides qui soutiennent honteusement cet État félon, colonisateur des terres ancestrales palestiniennes, le massacre au Liban dans les camps de Sabra et Chatila en 1982. Plus de 3900 palestiniens ont été assassinés froidement par les phalangistes libanaises avec la complicité de l’armée sioniste. A l’époque, Israël était gouverné par le général Ariel Sharon, le boucher des Palestiniens, soutien des phalangistes qu’il avait autorisés à pénétrer à l’intérieur du camp guidés dans leur l’attaque par les fusées éclairantes des hommes de ce triste général.

Depuis 1948, date de la création de l’État hébreu, c’est un véritable génocide occulté par les ploutocraties occidentales. Il faut remarquer que du côté israélien il y a eu très peu de morts. Et cela continue encore aujourd’hui sans que la dite « communauté internationale » ne réagisse.

On laisse faire dans un silence assourdissant. Mais cette dernière attaque de la résistance palestinienne a changé la donne, des civils israéliens qui pensaient être en sécurité ont été touchés gravement et ils vont commencer à réfléchir et à se poser des questions. La presque totalité des victimes israéliennes habitait dans des territoires palestiniens conquis par Israël, illégalement, par l’expulsion ou l’extermination de tout Palestinien qui défendait sa terre et sa maison.

Ce ne sont que quelques éléments pour remettre les pendules à l’heure. L’État hébreu est bien un pays colonisateur de la Palestine ancestrale et le massacreur d’un peuple sans défense. Et cela continue encore aujourd’hui.

Mais revenons à ce qui se passe en ce moment.

Au matin du 7e jour de l’attaque de la résistance palestinienne, les terrifiants bombardements de l’aviation sioniste continus avec leur cortège de morts et de destructions massives ont fait plus de 3000 morts et plus de dix mille blessés. Selon l’ONU, un million de Palestiniens ont été déplacés de force par l’armée sioniste. Le peuple Ghazaoui est soumis à un embargo inhumain, sans eau, sans électricité, sans nourriture, sans carburant, sans médicament, c’est un génocide à ciel ouvert. Mais les USA, l’Angleterre, la France et l’Union Européenne continuent de soutenir honteusement Israël. Seule l’ONU demande à Israël de lever ce blocus immédiatement, réclame un corridor sanitaire pour la livraison de nourriture aux Ghazaouis et demande le rétablissement de l’électricité et de l’eau. L’ONU demande également à Israël de se conformer aux droits internationaux en cas de guerre. Peine perdue. Israël a été habituée à ignorer les mises en garde. Du côté des bourgeoisies arabes, rien ou presque rien, c’est lamentable. Vont-elles laisser les assassins du peuple palestinien continuer le massacre sans réagir ? Mais les peuples arabes bougent. De véritable marées humaines sont dans la rue pour faire pression sur leurs gouvernements, afin qu’ils arrêtent les bras des assassins. Dans le monde entier on enregistre d’importantes manifestations en soutien au combat du peuple palestinien.

Si l’armée sioniste arrogante et pleine de suffisance prend la décision d’intervenir dans la bande de Ghaza, ce ne sera pas une partie de promenade.

La clique d’intégristes sionistes qui gouvernent actuellement n’a rien à envier aux intégristes du Hamas, c’est le choc. Mais elle croyait dur comme fer en avoir fini avec la résistance du peuple palestinien. La Palestine est occupée à 80% et on a laissé faire. Cette attaque héroïque de la résistance palestinienne, c’est une gifle cuisante qui est assénée à la puissante armée sioniste dotée d’un armement démesuré et sophistiqué et en plus l’arme nucléaire, sans compter le soutien inconditionnel des pays occidentaux. Celui de l’impérialisme français se surpasse dans ce genre de filouterie, sans oublier surtout l’appui illimité des USA. Pour effrayer les Palestiniens et aider l’État sioniste à vaincre la résistance palestinienne, les dirigeant étasuniens ont envoyé 2 porte-avions, des bateaux de guerre et des troupes. Toute cette armada pour combattre un peuple sans défense ! Le peuple palestinien ne possède pas d’armée, ni de tanks, ni d’avions de combat, ni de batteries antiaériennes pour se protéger des attaques aériennes sionistes. Non, ce ne sont que de simples citoyens palestiniens munis seulement d’un fusil, qui résistent à l’occupation de leur terre ancestrale.

Il faut rappeler ce qu’a dit le général vietnamien Vo Nguyen Giap qui a mis en déroute les impérialistes américains et français : « Les impérialistes apprennent très mal leur leçon ». Deux pays qui possédaient les deux plus puissantes armées du monde ont subi une défaite cinglante devant un tout petit pays de 30 millions d’habitants.

Les dirigeants israéliens devraient réfléchir. Même avec une puissante armée on n’est pas sûr de gagner contre un peuple qui se défend.

Pour noyer le poisson et faire avaler de grosses couleuvres à leur opinion publique ils essayent par tous les moyens, il faut le redire, de faire croire qu’ils ont affaire à des terroristes palestiniens qu’il faut éradiquer coûte que coûte. Ils ignorent totalement l’existence du peuple palestinien qui lui aussi a le droit de résister face à un ennemi féroce.

Voir ces puissances européennes se vautrer lamentablement dans ce tintamarre nauséabond de mensonges et de manipulations, les entendre clamer haut et fort d’appartenir à une société de « valeurs universelles, de la démocratie et de la défense des droits de l’homme », alors qu’ils prennent la défense d’un pays qui massacre un autre peuple et qui occupe sa terre ancestrale, il n’y a pas de mot assez dur pour dénoncer cette injustice flagrante.

L’hégémonisme occidental qui a régné sans partage pendant des siècles commence à s’effriter inexorablement et cette lamentable position ne va pas contribuer à glorifier leur image. L’impérialisme occidental décadent est vomi par de nombreux pays dans le monde, notamment en Afrique et dans les anciens pays qui ont subi la colonisation occidentale. Avec la victoire de la contre-révolution en URSS et la fin de l’Union Soviétique, l’Occident comptait redorer son blason. Ce ne sera pas le cas. Les peuples ne se laissent plus faire comme au bon vieux temps de la colonisation. Ils résistent et mènent une lutte sans relâche contre les injustices et pour un monde meilleur.

Le peuple palestinien va continuer sa lutte de libération nationale. Le peuple palestinien a le droit incontestable de résister face à un ennemi féroce qui occupe son pays.

VIVE LA PALESTINE LIBRE !

A .K.