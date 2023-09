Il y a plus de 60 ans, les pays africains s’étaient libérés du colonialisme

samedi 23 septembre 2023

par



Ils avaient retrouvé une certaine indépendance. Une indépendance grevée de conditions et de pièges posés par les colonialistes pour les maintenir sous leur dépendance. Mais une indépendance arrachée aux puissances coloniales et à marquer d’une pierre rouge, rouge du sang des martyrs africains

Les Africains ont supporté la férocité de l’esclavagisme blanc qui a duré plus de quatre siècles, quatre siècle de massacres sans nom. Plusieurs millions d’Africains assassinés, déportés ou balancés par-dessus bord des navires négriers. Puis, pendant plus d’un siècle, la domination totale des puissances coloniales sur tout le continent africain par la terreur permanente.

L’Afrique tout entière, a été ravagée, pillée, détruite par ces puissances impérialistes. Une d’exploitation éhontée de ses travailleurs. Non contents d’avoir imposer des rapports d’asservissement démoniaque, il ont pratiqué des atrocités innommables à grande échelle pour maintenir leur domination implacable sur les individus. Des millions d’Africains ont été torturés atrocement ou mutilés d’un bras ou d’une jambe et jetés dans la nature comme des ordures. C’était l’œuvre de gens prétendument civilisés venant apporter la civilisation d’Europe.

Quel peuple africain, peut-il oublier cette période apocalyptique de domination terrifiante par ces puissances coloniales qui ont fait subir tant de souffrance et d’humiliation à des millions d’êtres humains ? Oui, le premier jour de l’indépendance fut une joie immense qui restera gravé dans les mémoires de toutes les nouvelles générations. Bien sûr les peuples africains ne sont pas dupes, ils savent que c’est une souveraineté encore limitée, l’ennemi ne lâche pas prise facilement. Mais ce fut une première victoire après plusieurs siècles de résistance contre les esclavagistes et les colonisateurs. Les esclaves n’ont jamais accepté leur sort d’esclaves. Dès le début, ils se sont révoltés contre ces monstres esclavagistes qui n’avaient rien d’humains. Les révoltes furent toujours noyées dans le sang, mais les peuples ne s’étaient jamais résignés. La résistance a continué. La plus emblématique de cette résistance fut l’importante révolte haïtienne des esclaves de Saint-Domingue dirigée par Toussaint Louverture, un esclave affranchi, héros de l’indépendance de cette île. L’abolition de l’esclavage ne fut pas un geste de bonté ou d’humanité de ces monstres, mais c’est fut le résultat de cette résistance acharnée ininterrompue qui a provoqué la fin de l’esclavage. La lutte contre le colonialisme a continué avec son lot de misère, d’exploitation et de sanglantes répressions.

Pendant des siècles le racisme contre les peuples noirs d’Afrique a perduré, notamment aux USA dans des conditions d’une violence inouïe dont la plus ignoble, le lynchage et aussi les assassinats qui ont continué jusqu’en 1960. Le peuple noir des USA est avant tout un peuple africain que l’on a déporté par la force. Même aujourd’hui, dans de nombreux pays, le racisme est toujours là. Les puissantes manifestations qui se déroulent dans le monde entier, sont une lueur d’espoir pour l’humanité toute entière.

Mais ces indépendances et même certaines revendications des travailleurs ne sont pas des avantages accordées naturellement, c’est avant tout le combat incessant des peuples contre la barbarie capitaliste. La première victoire des peuples fut incontestablement la révolution d’Octobre 1917 dirigé par le parti bolchevique de Lénine, qui allait changer le rapport des forces dans le monde. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, se sont les travailleurs qui ont pris le pouvoir dans l’immense Russie. La naissance de l’Union Soviétique sonne le glas du capitalisme. Le drapeau rouge orné de l’emblème communiste flotte au sommet du Kremlin. Pour la première fois le capitalisme a subi une défaite historique, un maillon de sa puissance a été brisé, c’était la naissance du premier pouvoir ouvrier dans le monde. Sa hargne contre la jeune Union Soviétique va se déchaîner violemment. Pendant des années ils vont essayer de détruire ce foyer dangereux pour leur système. Ils vont aider et pousser les armées nazies de Hitler contre l’Union Soviétique, en vain. La vaillante armée rouge, dirigée par le Parti communiste de L’Union Soviétique a balayé militairement une des plus puissantes armées du monde. Le drapeau de l’emblème du communisme qui a flotté au dessus du Reichstag a mis fin à cette terrible guerre. Les ennemis du socialisme ont en eu pour leurs frais. La victoire de la puissante armée rouge donne un prestige extraordinaire à l’Union Soviétique. Elle déclenche un vent de panique dans le monde capitaliste. L’Union Soviétique est devenue une force qui impose le respect dans le monde et un appui certain aux peuples de la terre.

Cette victoire va entraîner un puissant tsunami de liberté et briser les chaînes de domination des peuples et de l’exploitation des travailleurs.

Pour en revenir aux indépendances des pays colonisés, les peuples dominés par les puissances coloniales ont senti indéniablement ce vent de liberté venu de l’Est qui leur redonne du courage dans leur lutte contre la barbarie colonialiste. Des mouvements de libération nationale vont éclore de partout et se renforcer. De partout ces mouvements de libération nationale vont recevoir des aides en armement conséquent et un soutien politique déterminant de la puissante Union Soviétique, de la Chine, des pays socialistes et des partis communistes du monde entier. Cet aide massive et sans limite va provoquer la fin du colonialisme un peu partout dans le monde et en particulier dans les pays africains. Deux moments historiques déterminants du réveil des peuples coloniaux et qui ont sonné le glas de la barbarie colonialiste, en premier lieu : le 7 mai 1954, le camp retranché français de Diên Biên Phu tombe sous l’assaut des troupes du général Giap, commandant de l’armée Viêt-minh et vingt et un ans plus tard la défaite lamentable de l’armée américaine à Saïgon qui a mis fin à la terrible guerre contre le peuple vietnamien. Ce fut une des plus grandes défaites de l’impérialisme. Les deux plus puissantes armées du monde capitaliste ont subi une défaite cinglante face à un petit pays comme le Vietnam. Cette victoire historique, n’était pas seulement celle du Vietnam, mais de tous les peuples dominés par le colonialisme. Le peuple vietnamien a montré l’exemple.

Le deuxième moment tout aussi important, en1962, après 8 années d’une guerre terrible contre le colonialisme français, c’est bien sûr la victoire du peuple algérien qui retrouve sa liberté après 132 ans d’une monstrueuse occupation coloniale.

Mais même avec un rapport de force favorable, les indépendances ne se sont pas déroulées pacifiquement. Les massacres de grande ampleur, les assassinats de dirigeants ciblés, les coups d’État n’ont jamais cessé. Le 8 mai 1945 l’armée coloniale française a écrasé des manifestations pacifiques en Algérie et fait 45000 morts en Algérie. Deux ans plus tard, en 1947 elle mate la révolte de Madagascar, avec des dizaines de milliers de morts. D’autres tueries innommables s’en suivirent pour tenter d’étouffer le vent de liberté. Les pays africains ont subit dans leur presque totalité les atrocités de la répression colonialiste.

Mais le plus abjecte, c’est l’occupation de la Palestine par Israël. Le lendemain de la proclamation de l’Etat d’Israël, les Palestiniens commémorent la « Nakba », un mot arabe qui signifie "grande catastrophe. Entre 1947 et 1949, environ 800 000 Palestiniens, mais certainement plus, ont été chassés de leur terre ancestrale par les forces israéliennes. Mais l’expulsion de Palestiniens a commencé bien avant sous occupation britannique.

La haganah, l’armée juive soutenue par l’occupant britannique, massacre les Palestiniens et les chassent de leur terre.

Oui ces indépendances ont été arrachées par la lutte incessante des peuples opprimés par les puissances coloniales. C’était surtout grâce à la présence de l’union Soviétique qui tenait les puissances impérialistes en respect.

Aujourd’hui les pays africains fêtent leur indépendance, mais l’enthousiasme n’est plus au rendez-vous. Depuis décembre 1991, la victoire de la contre-révolution en URSS, a fait recalculer rapport des forces en faveur du camp impérialiste. Ce fut une des plus grande tragédie pour l’humanité tout entière, d’abord pour le peuple soviétique, qui a tout perdu des avantages du régime socialiste. La Russie est devenu un pays capitaliste et impérialiste. En Russie maintenant, comme dans tous les pays capitalistes, il y a des millions de chômeurs, de sans-abris, des mendiants, des hordes d’enfants abandonnés, des femmes qui accouchent et qui abandonnent leur enfant, des bidonvilles, etc. Les travailleurs sont redevenus des marchandises, les voleurs sont au pouvoir. Les pays impérialistes ont repris leur sinistre besogne mortuaire, reprendre par tous les moyens ce qu’ils ont perdu quand il y avait l’Union Soviétique, tous les territoires perdus et la domination des nations faibles, le contrôle des ressources naturelles minérales et agro-alimentaires, les voies de communication, la force de travail, en un mot, continuer le pillage des pays sans entrave. Le peuple irakien a subi le premier le retour de l’impérialiste dans la région par une guerre dévastatrice et des millions de morts. L’Irak est un pays ravagé. D’autres guerres, des coups d’États, des ingérences, les massacres de population, etc. Des millions de personnes fuient les guerres et le pillage de leurs pays. Tel est le lot du nouveau monde des monstres impérialistes.

Même dans les pays riches, les travailleurs subissent les conséquences de la fin de l’URSS. Ils perdent l’une après l’autre leurs conquêtes sociales. Le patronat a repris toutes ses prérogatives anti-sociales, augmente ses profits.

Certains pays sont encore sous domination coloniale, la Palestine par Israël, le Sahara Occidental par le Maroc, Mayotte et des îles des Caraïbes, la Nouvelle Calédonie sous domination coloniale de la France.

La fin de l’Union Soviétique a provoqué un recul politiques et culturel inégalé dans le monde. Les forces les plus réactionnaires se sont renforcées dangereusement et ont repris leur politique néfaste contre les peuples et les travailleurs. Le fascisme est de retour. La lutte des classes n’a pas pour autant disparu. Elle reprend plus intensément que jamais autour de la défense des acquis les plus élémentaires que la bourgeoisie annihile.

L’Afrique, un continent de plus de 1 milliard cinq cent millions d’habitants, possède des richesses inestimables où la mainmise impérialiste est la plus importante. Tous les pays africains sont sous un système capitaliste et sont gouvernés par des bourgeoisies parasitaires, corrompues et inféodées aux puissances impérialistes. Les indépendances, même formelles, sont plus que jamais remise en cause. Le néo-colonialisme a remplacé l’ancien système de domination en plus subtile mais ils sont toujours là. Les armées étrangères sont toujours présentes dans la plupart des pays africains. Elles sont en position de chien de garde des intérêts de leurs multinationales. La corruption généralisée est leur méthode la plus utilisée. On achète les dirigeants. Puis la Banque mondiale, le FMI, de l’OMC font le reste, l’endettement des pays est leur arme préférée. Les pays endettés ont une épée de Damoclès sur leur tête. Impossible d’y échapper dans rompre radicalement les liens avec le système capitaliste lui-même. Que dire sur ce franc CFA géré par la banque de France ? Près d’une quinzaine de pays l’avaient adopté, contraints et forcés au moment de leur indépendance par la trahison des classes autochtones privilégiées et corrompues. Comment parier d’indépendance ? Mais les autres pays ne sont pas mieux lotis.

Même après 60 ans d’indépendance relative, aujourd’hui encore, pratiquement, tous les pays africains, avec la complicité des bourgeoisies archi-corrompues, sont encore sous tutelle des puissances impérialistes. L’indépendance reste encore à conquérir.

Les peuples africain ont un seul recours, la lutte, une lutte sans relâche, contre ce système prédateur, pour chasser ces bourgeoisies parasitaires et changer de régime.

Seule alternative au capitalisme et à la dépendance qu’il impose aux plus faibles : le socialisme.

LIÈS SAHOURA