Appel d’un lecteur à soutenir financièrement Alger républicain

mercredi 5 juillet 2017

par



Les ressources publicitaires sont vitales pour la vie d’un journal, et c’est pour étouffer le seul quotidien anticolonialiste ‘Alger républicain’ que les autorités ainsi que le monde économique usaient de leur pouvoir durant la période coloniale pour priver le journal de ces recettes. L’obstacle financier était contourné à l’époque par des campagnes de solidarité quasi permanentes, la cagnotte était alors alimentée par ceux que la ligne éditoriale du journal défendait et qui majoritairement, opprimés par le système colonial, avaient peu de sous en poche.

Au lendemain d’une période de sept années de guerre, une fois l’indépendance acquise, ce sont des lecteurs libérés du colonialisme qui placent le journal très largement en tête des ventes. Le coup d’Etat du 19 juin 1965 met fin à la situation et bâillonne arbitrairement le quotidien qui disparaît pour réapparaître en 1989 et depuis il disparaît et réapparaît, résistant simultanément aux convoitises opportunistes, aux crimes et menaces terroristes et à l’étouffement économique de la part du pouvoir.

La ligne éditoriale du journal n’a pas changé, le contexte politique est cependant bien différent et la solidarité financière est plus complexe à gérer. Les années de terrorisme ont marqué les esprits, ont laissé des traumatismes.

Durant cette période de terreur le peuple algérien, et particulièrement les progressistes, subissent le joug intégriste, pendant qu’en parallèle et sans aucune nuisance, une bourgeoisie avide de pouvoir et de profits fabrique un cadre législatif pour structurer et verrouiller une gestion politique et économique ouvertement capitaliste du pays. Derrière le voile pudique de la modernité et de l’efficacité économique motivant ces changements le pouvoir a du mal à cacher le véritable mécanisme d’exploitation des couches laborieuses et de soumission aux puissances impérialistes.

Avec près de 75% d’abstention aux dernières élections législatives qui se sont déroulées le 4 Mai dernier le peuple algérien a eu l’occasion d’exprimer l’attachement qu’il éprouve vis-à-vis de ce régime !

Plus que jamais Alger républicain, toujours sans ressources publicitaires, qui paraît quand il peut, a besoin de votre solidarité pour amplifier la résonance des luttes sociales et politiques des travailleurs.

Note d’Alger républicain : les soutiens sont à transmettre,

en Algérie à : SARL Alger républicain, Maison de la Presse Tahar Djaout, 1 rue Bachir Attar, Place du 1er mai, Alger, BP N° 380.

en France à : Les Amis d’Alger Républicain en France

Maison des associations, 28 rue Victor Hugo, 92240 Malakoff.