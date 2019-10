Bas les pattes de la Syrie !

samedi 12 octobre 2019



Déclaration du Parti communiste de Turquie à la suite du déclenchement de l’opération des forces armées turques dans le nord-est de la Syrie.

La Syrie souffre depuis huit ans.

Il y a environ huit ans, des manifestations antigouvernementales ont commencé en Syrie. Ces manifestations se sont rapidement transformées en soulèvement armé et en affrontements dans certaines villes. Puis, avec l’implication de forces étrangères, la guerre civile et l’occupation des puissances impérialistes conduites par les États-Unis ont commencé.

À l’époque, les plans de l’impérialisme américain pour le Moyen-Orient étaient en vigueur. Le gouvernement de l’AKP était plus que désireux de jouer le rôle d’acteur principal dans ces projets. Les États-Unis et l’AKP ont commencé à armer et à entraîner divers groupes contre le gouvernement syrien de Assad. L’OTAN, le MIT (Agence nationale de renseignement turque) et la CIA affluent tous en Syrie. Les gangs djihadistes étaient équipés des armes les plus modernes. Des armées ont été constituées à partir de ces gangs. La Turquie a pris la responsabilité de l’entraînement de ces armées. Comme si cela ne suffisait pas, des réunions ont eu lieu à Antalya et à Istanbul avec les représentants de ces gangs. Les membres du gang ont été payés par la Turquie. L’AKP est allé au-delà d’une ingérence dans les affaires intérieures de notre voisin, la Syrie, et a joué son rôle de provocateur direct d’une guerre civile en Syrie. Cependant, le processus ne s’est pas déroulé comme prévu par les États-Unis et l’AKP. Le peuple syrien a résisté à l’occupation impérialiste et aux gangs réactionnaires.

Par ailleurs, le peuple syrien a payé un lourd tribut au cours de ces huit années. La Syrie a perdu des centaines de milliers de personnes. Des millions de personnes ont été déplacées. Ils ont été soumis à l’obscurité médiévale au milieu du 21e siècle. Dans certaines régions, les habitants ont été victimes de la barbarie et du fanatisme les plus sauvages.

L’AKP poursuit ses crimes depuis huit ans.

La Syrie est toujours sous occupation réelle et son territoire est divisé. Les gangs djihadistes et leurs forces armées terrorisent encore certaines régions.

L’AKP ignore la souveraineté d’un autre pays.

Elle finance ouvertement, forme des gangs séparatistes et djihadistes et les déploient en tant que forces armées en Syrie.

Le gouvernement de l’AKP et les États-Unis sont les principaux criminels à l’origine de la tragédie humaine en Syrie. Ce crime, sur lequel ils se sont engagés ensemble au nom de la libération de la population syrienne, a ouvert une immense blessure qui ne peut être guérie avant des années, non seulement en Syrie, mais dans toute la région.

L’AKP ET LES ÉTATS-UNIS SONT PARTENAIRES DANS LA CRIMINALITÉ EN SYRIE

Ni le gouvernement de l’AKP, ni les États-Unis, ni aucune autre force impérialiste ne peuvent apporter la paix au peuple syrien.

Il est clair qu’est futile la rhétorique sur la paix et la liberté de ceux qui comptent sur les forces impérialistes, qui voient la solution dans des concepts tels que gouvernement autonome, localité, régionalisme, qui comptent sur tel ou tel nationalisme. Ces concepts ne sont que le produit de stratégies impérialistes de division du peuple.

La décision d’un avenir pacifique et prospère n’appartient qu’au peuple syrien. Les revendications des travailleurs syriens qui ont résisté à l’intervention impérialiste au cours des huit dernières années sont claires : indépendance, souveraineté et intégrité territoriale.

L’opération menée aujourd’hui par l’AKP contre un pays dont elle ignore la souveraineté sous prétexte de la sécurité de la Turquie est inacceptable.

De plus, le fait que cela soit justifié par la revendication du retour des Syriens déplacés dans leurs foyers n’est rien d’autre qu’une grande hypocrisie.

LES FORCES IMPERIALISTES SONT LA VRAIE MENACE POUR NOTRE SÉCURITÉ

La véritable menace à la sécurité de notre pays est l’OTAN, les États-Unis, les forces impérialistes et ceux qui insistent pour collaborer avec eux.

La paix en Syrie ne peut être rétablie que lorsque toutes les forces impérialistes et d’occupation se seront retirés de la région. Ce sont les Syriens qui peuvent déterminer l’avenir de la Syrie.