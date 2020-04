Décès de Aziz Debbiche ancien militant du PAGS*

jeudi 26 mars 2020



J’ai le regret de vous annoncer le décès de notre camarade et ami Aziz Debbiche, Djamel pour ses camarades du PAGS

Adieu mon camarade

Adieu petit frère

Adieu l’ami

Adieu toi qui a été le symbole de l’engagement Harrachi

Adieu mon petit Aziz laaziz

Qui viendra me chercher à chacune de mes visites à Alger ?

Qui viendra fièrement me parler de ses enfants et de l’évolution d’El Harrach ??

Qui viendra avec son si beau sourire me rappeler notre combat harrachi contre l’obscurantisme et la mafia alors que nous n’étions que des enfants ??

Qui viendra me raconter sa résistance de PAGSISTE dans les fiefs intégristes en plein décennie noire, au moment où la majorité d’entre nous a dû exercer le plus dur métier, l’exil ( et pour certains en mourir de chagrin ) !

Mon petit frère, mon camarade, mon ami, va rejoindre Sadek Aisset et Mohamed Belbey ils seront heureux de t’avoir parmi eux et si tristes que si jeune tu laisses tes enfants.

Tu leur dira Aziz Laaziz à quel point ils nous manquent …

Tu leur parleras du Hirak et de l’incompétence de ce pouvoir face à ce corona maudit …

Je viens de parler à Fatiha l’inconsolable et à un de tes fils. Ils me disent que la maison est envahie et que tous sont inconsolables !

Je leur dis publiquement à quel point leur papa fut un modèle de la jeunesse harrachie engagé depuis des années pour le bien de l’Algérie !!

A 15 ans tu nous a rejoints pour organiser les lycéens de Abane Ramdane et pour te battre contre la Issaba .

Tu t’es accroché au théâtre de la rue et tu y a appris la défense du peuple et de ses intérêts.

A 20 ans, tu étais le militant modèle de l’UNJA avant que l’article 120 du FLN ne liquide le mouvement de la jeunesse.

Chez les cheminots tu fus un employé et un militant exemplaire.

Tu ne manqueras pas seulement à Fatiha et à vos enfants mais tu manqueras à chacun de nous.

Repose en paix mon petit frère, mon camarade, mon ami.

Repose en paix !!

Alia

