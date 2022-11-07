INFORMATIONS SUR LES OBSÈQUES DE SADEK HADJERÈS

lundi 7 novembre 2022
par  Alger republicain

LA LEVÉE DU CORPS DE L’ANCIEN DIRIGEANT DU PCA-PAGS AURA LIEU CE MARDINOVEMBRE 2022 A L’HOPITAL EUROPÉEN GEORGE POMPIDOU A 15H.

RENDEZ-VOUS POUR UN DERNIER ADIEU À 14 H 30.

LE CORPS SERA TRANSPORTÉ MERCREDINOVEMBRE A BORD DE L’AVION 1009 QUICOLLERA À 7H 40 MN DE L’AÉROPORT D’ORLY.

ARRIVÉE PRÉVUE A 9H 50 À L’AÉROPORT HOUARI BOUMEDIENE, ALGER.

IL SERA ENTERRÉ APRÈS 16H AU CIMETIÈRE DE SIDi ATAYEB À EL HARRACH (ALGER).