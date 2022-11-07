INFORMATIONS SUR LES OBSÈQUES DE SADEK HADJERÈS
lundi 7 novembre 2022
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LA LEVÉE DU CORPS DE L’ANCIEN DIRIGEANT DU PCA-PAGS AURA LIEU CE MARDI 8 NOVEMBRE 2022 A L’HOPITAL EUROPÉEN GEORGE POMPIDOU A 15H.
RENDEZ-VOUS POUR UN DERNIER ADIEU À 14 H 30.
LE CORPS SERA TRANSPORTÉ MERCREDI 9 NOVEMBRE A BORD DE L’AVION 1009 QUI DÉCOLLERA À 7H 40 MN DE L’AÉROPORT D’ORLY.
ARRIVÉE PRÉVUE A 9H 50 À L’AÉROPORT HOUARI BOUMEDIENE, ALGER.
IL SERA ENTERRÉ APRÈS 16H AU CIMETIÈRE DE SIDi ATAYEB À EL HARRACH (ALGER).