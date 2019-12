Décès de Faïza Bessaoud

vendredi 6 décembre 2019

par



C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès soudain, des suites d’un malaise cardiaque, de la fille de nos amis Dalila et Omar.

Faïza nous a quittés à la fleur de l’âge. Elle a poussé son dernier soupir dans un service hospitalier de Montpellier, ville où elle a étudié, vécu et travaillé depuis 1994. Sa disparition, que rien n’annonçait, plonge dans l’affliction ses parents, ses enfants, son époux, ses frères, toute sa famille, ainsi que tous ceux et toutes celles qui l’ont connue, aimée et couverte de leur profond sentiment de sympathie, d’estime et d’amitié, depuis sa tendre enfance.

Alger républicain et Zoheir Bessa présentent leurs condoléances les plus sincères à Dalila et Omar, à toute la famille de Faïza. Ils leur expriment toute leur solidarité dans ces moments douloureux.

AR