Décès de Mohammed Benslimane, ancien militant de l’ex-PAGS

samedi 16 janvier 2021

Il est mort à Montpellier ce mardi 12 janvier 2021*, victime d’une attaque cardiaque foudroyante. Il n’avait pas encore 68 ans et venait à peine de prendre sa retraite d’enseignant de français.

Il avait rejoint le PAGS à l’âge de 20 ans. Son aspiration aux valeurs de justice sociale, d’égalité et de liberté le conduit intuitivement vers un Parti qui les portait tout haut. Il fait adhérer collectivement avec lui d’autres jeunes qui fréquentaient le petit cercle marxiste qu’il avait initié dans sa ville de Boussaada.

Galvanisé par son attachement aux idéaux du socialisme, il organisera des écoles populaires. Il défendra également avec détermination et courage la cause des travailleurs prenant toujours la défense des plus humbles de sa ville, et ceci avant de rejoindre la capitale où il s’inscrit à la faculté de Lettres de l’Université d’Alger.

Poursuivant une carrière d’enseignant de français, il milite à Alger.

Comme beaucoup de militants désorientés par la victoire de la contre-révolution en URSS et dans les pays socialistes, Mohammed Benslimane restreint ses activités au combat contre l’obscurantisme et ses soutiens intérieurs et extérieurs. Il prit le chemin de l’exil dans les années 90.

Avec le soulèvement populaire de février 2019, il a partagé les espoirs d’une jeunesse en pleine ébullition contre les injustices, l’exploitation, la corruption le pillage des richesses du pays et l’arbitraire.

Alger Républicain présente ses condoléances et exprime sa compassion à sa maman et à toute sa famille.

* Une erreur de saisie nous a fait écrire 12 décembre au lieu du 12 janvier. Nous nous en excusons auprès de nos lecteurs. Merci à ceux qui nous l’ont signalée.