Décès de Sadek Hadjerès

vendredi 4 novembre 2022

L’ancien dirigeant communiste algérien s’est éteint hier dans un hôpital de Paris.

Il avait adhéré au Parti communiste Algérien après avoir quitté le MTLD à la suite de la « crise berbériste ». Début des années 1950 il est élu au bureau politique.

Sadek Hadjerès a dirigé le Parti de l’Avant-Garde Socialiste (PAGS) en qualité de premier secrétaire de sa Direction nationale du 26 janvier 1966 jusqu’à l’élection d’une nouvelle direction issue du congrès de décembre 1990, au sein de laquelle il a occupé le poste de membre honorifique du bureau politique.

Il a vécu une partie importante de sa vie dans la clandestinité, en compagnie de son camarade Bachir Hadj Ali, secrétaire-général du PCA, avant comme après l’indépendance, activement recherchés par les agents de la répression. De 1955 à 1989, il avait été contraint de plonger dans la clandestinité pour échapper à l’arrestation et continuer à diriger l’action des communistes. Le PCA avait été interdit en septembre1955 par les autorités colonialistes, mesure qui avait déjà touché le MTLD en novembre 1954.

Après une brève activité publique tolérée durant quelques mois après l’indépendance grâce à la puissance et à l’enthousiasme des forces les plus progressistes du mouvement populaire, il est de nouveau interdit en novembre de la même année. Cette fois ce sera par une décision des autorités algériennes, issues de la guerre de libération, au nom du régime du parti unique.

Sadek Hadjerès ne pourra rentrer chez lui et faire des apparitions publiques au nom de son parti qu’en 1989 année de l’instauration du multipartisme.

Pour tous ceux qui l’ont connu, il a incarné pendant longtemps l’idéal socialiste, la lutte pour la promotion des aspirations sociales et démocratiques des travailleurs et des masses populaires, l’attachement à la défense de l’indépendance politique et économique du pays face aux pressions et plans de déstabilisation de l’impérialisme.

Après son retrait en 1992, de toute vie militante organisée, ses positions politiques et idéologiques ont été source de vives controverses.

Sadek Hadjerès sera inhumé en Algérie, conformément à ses dernières volontés.

Alger républicain présente ses condoléances les plus attristées à toute sa famille.

AR