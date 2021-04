Décès de la militante FATIHA ABED

mardi 6 avril 2021

par



Notre sœur et camarade ABED YAMINA FATIHA vient de nous quitter à l’âge de 61 ans à la suite d’une longue maladie. Elle a poussé son dernier souffle à Tiaret où elle est née et a vécu toute sa vie.

Elle a été enterrée aujourd’hui

Elle a été militante de l’ex-PAGS puis du PADS.

Elle était engagée dans la défense des opprimés, des exploités et des démunis. Elle avait participé aux activités du forum social mondial pour faire entendre la voix des partisans du socialisme. Elle a été membre fondatrice de l’association « Enfance en détresse » créée en 2001. Elle a mené des actions en faveur des enfants démunis pour leur apporter joie et sourire. Elle a milité pour l’application de la convention internationale des droits de l’enfant signée par l’Algérie. Elle a milité dans le syndicat des paramédicaux pour les droits sociaux et professionnels des travailleurs ainsi que dans la section féminine pour les droits des femmes. Tout cela pour élever le niveau de conscience des masses. Son engagement s’inscrivait dans le grand combat pour une autre société plus juste, où il n y a pas d’exploités, de misère, de pauvreté, de chômage, où il y a le travail, le logement,la santé pour tous, un enseignement de qualité, des salaires pour une vie digne. C’était son vœu.

Son grand combat était de contribuer au rassemblement des masses populaires pour abattre le système capitaliste qui anéantit la planète, déclenche les guerres, entretient la pauvreté, la misère, les pandémies, le licenciement des travailleurs, maintient le chômage, crée un système de santé qui favorise les riches, engendre la corruption, dévaste la vie des peuples en jetant sur les routes des millions de réfugiés, gaspille le fruit du travail de la classe ouvrière, des techniciens, des ingénieurs et des savants dans la course aux armements, pille les ressources énergétiques et les matières premières des pays dominés, etc.

Fatiha, sache que le 22 février 2019 le peuple a marché contre l’arbitraire, les injustices et les inégalités. Il a crié « DEGAGEZ YA SERRAKINE KLITOU LEBLAD ! »

Les travailleurs qui ont fait leur école politique avec le PAGS puis le PADS ont dit haut et fort : « NOUS NE VOULONS PLUS DE CE SYSTEME CAPITALISTE ! ».

Tu étais malade et inconsciente, les marches ont continué et continueront.

REPOSE EN PAIX FATIHA, tes camarades, ta famille et l’histoire ne t’oublieront pas.

LA LUTTE CONTINUE...

M.T. de Tiaret

5 avril 2021

Alger républicain adresse ses condoléances les plus attristées à la famille, aux amis et aux camarades de Fatiha.

Allah Yarhamha.