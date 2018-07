Domenico Losurdo, grand penseur marxiste italien, vient de disparaître*

dimanche 1er juillet 2018

par



C’est une nouvelle perte qui vient ainsi affliger le mouvement communiste international.

Domenico Losurdo D.R

Docteur en philosophie de l’Université d’Urbino en Italie depuis 1967, Domenico Losurdo ne s’est pas laissé abattre par la victoire de la contre-révolution en URSS et dans le camp socialiste. Il a inlassablement combattu l’idéologie bourgeoise et la propagande visant à démoraliser les exploités et les opprimés dans leurs luttes contre le capitalisme. Il a ainsi déployé toutes ses capacités intellectuelles pour contribuer à la relance de l’offensive de la classe ouvrière mondiale pour briser l’ordre des exploiteurs. Dans son œuvre importante, très documentée, il s’est très vite attaqué notamment à la vague d’ « autophobie communiste » propagée par les renégats de tous les pays pour justifier leur ralliement à la sociale-démocratie et à l’idéologie bourgeoisie. Dans un de ses derniers ouvrages - Staline, histoire et critique d’une légende noire, Ed. Aden, 2008 - il a réfuté l’antistalinisme, étendard honteux et alibi lamentable de ces nouveaux gardes-chiourme des maîtres du monde.

R.C.