Hommage au mathématicien Gérard Tronel (1934-2017)

Une journée à la mémoire du mathématicien Gérard Tronel décédé le 23 août 2017, s’est tenue aujourd’hui le 28 janvier 2018 au siège du CERIST à Ben Aknoun à Alger.

Elle a été organisée par le laboratoire d’Equations aux Dérivées Partielles Non Linéaires et d’Histoire des Mathématiques (EDPNL&HM) de l’Ecole Normale Supérieure de Kouba (Alger), en partenariat avec le laboratoire de Recherche opérationnelle, d’Econométrie, de Combinatoire, d’Informatique Théorique et de méthodes Stochastiques (RECITS) de l’USTHB, de la DGRSDT, de la DGEFS, du CERIST et de l’IFA.

Cet hommage a été initié par une conférence de Cédric Villani (Médaillé Fields 2010).

Ensuite il y eut la présentation des lauréats du prix Maurice Audin.

Le troisième point au programme de cette journée était un débat sur l’affaire Audin, la renaissance du prix et son dynamisme pour la diffusion et la promotion de la mathématique auprès du grand public.

Gérard Tronel fut un mathématicien qui a donné le meilleur de lui-même, d’abord pour l’enseignement des mathématiques et leur accès aux élèves les plus défavorisés pour l’enseignement desquels il a dispensé tous ses efforts.

De plus, il a infatigablement œuvré pour relancer le prix Maurice Audin de mathématiques dont il était cofondateur, prix qui est demeuré à l’arrêt pendant des années et fut relancé grâce à son action en 2004. En juillet 2002, Laurent Schwartz grand mathématicien a soutenu le projet de Gérard Tronel de relancer le prix Audin de mathématiques. Le but était de faire reparler de l’affaire Audin.

Il s’est inlassablement battu pour que soit connue la vérité sur la mort de notre camarade Maurice Audin assassiné par les militaires français en 1957.

Un précédent hommage avait été rendu à Gérard Tronel par l’université de Paris Jussieu en date du 12 janvier 2018.

L’épitaphe qu’il a lui-même demandée et rédigée est bouleversante :

« Il a tant aimé les mathématiques. Il s’est battu jusqu’au bout pour connaître la vérité sur la mort de Maurice Audin ».

Maurice Audin assassiné à Alger par l’armée coloniale française

Un hommage a été rendu à Gérard Tronel à l’université de Paris Jussieur au cours de laquelle une table ronde sur l’assassinat de Maurice Audin ainsi que la relance du prix de mathématiques s’est tenue.

C’est également Gérard Tronel qui avait travaillé à l’origine pour que ce prix Audin de mathématiques soit attribué à un mathématicien algérien et un mathématicien français.

Gérard Tronel fut un homme d’engagement et de lutte tant pour la distribution du savoir que pour celle de faire connaitre la vérité sur la disparition de Maurice Audin mathématicien communiste algérien, martyr assassiné par l’armée coloniale française à l’âge de 25 ans que ses proches, ses amis en Algérie et en France ainsi que son peuple recherchent à ce jour.

Mohand Izem

28.01.18