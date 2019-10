L’OTAN continue l’agression contre le peuple syrien

jeudi 17 octobre 2019

La Syrie est toujours dans le collimateur des puissances impérialistes. Ce n’est pas la mascarade de l’invasion de l’armée turque qui prouve le contraire. Non contentes d’avoir détruit toutes les infrastructures et l’économie du pays, elles n’ont pas accepté leur défaite. Elles essayent par tous les moyens, même les plus sordides, pour imposer leur plan du grand Moyen Orient. Leur objectif n’a pas changé, diviser pour régner, disloquer la Syrie en tant que pays.

Un tintamarre médiatique est orchestré par toute la ploutocratie occidentale sur la trahison des États Unis qui abandonnent les pauvres Kurdes face à l’attaque de l’armée truque. Comment l’opinion publique peut-elle accepter une telle négation de la réalité ? Pas de fausse note, aucune voix ne s’élève de la faune politique pour contredire ces affirmations mensongères et pas de dénonciation non plus. Les pays Européens se sont tous alignés sur la même position. Honte à tous ces journalistes et à tous ceux qui ont répété comme des perroquets ces manipulations abjectes. Ils sont tombés au bas des caniveaux, ils ne peuvent pas descendre plus bas dans la supercherie.

Faire croire que les pays de l’Otan (USA, France, Turquie, Grande Bretagne et d’autres) sont en Syrie pour lutter soi-disant contre Daech et qu’ils protègent les Kurdes, c’est vraiment prendre les gens pour de véritables imbéciles. Mais « plus le mensonge est gros, plus il risque d’être cru » disait Goebbels, le chef de la propagande nazie.

Il faut rappeler à tous ces va-t’en guerre et à ceux qui les approuvent que ce sont bien les pays de l’OTAN qui ont organisé et préparé l’agression contre la Syrie et pas pour défendre les Kurdes. Depuis, ils occupent une partie du territoire syrien illégalement. La Syrie est un pays souverain et membre de l’ONU. C’est une occupation par la force et une véritable déclaration de guerre contre la Syrie. Ils profitent du fait la Syrie n’a pas les moyens de se défendre contre les forces de L’OTAN pour perpétuer cette occupation.

Il faut rappeler aussi que Daech est une création des USA et de l’OTAN avec l’appui de l’Arabie Saoudite et des Émirats Arabes. C’est en collaboration avec ces pays que les mercenaires de Daech vont servir comme appui aux forces de l’OTAN pour agresser la Syrie.

La question qu’il faut poser est quelles sont les forces qui ont détruit le potentiel de nuisance de Daech ?

A l’évidence, c’est bien l’armée syrienne aidée par les Russes qui a chassé tous ces mercenaires de son territoire infligeant de la sorte une cinglante défaite aux forces de l’OTAN. Il reste quelques poches de résistance à la frontière du côté turque. C’est aussi l’armée irakienne reconstituée qui a terminé le travail contre Daech. La coalition des forces de l’OTAN voyant la tournure des événements à leur désavantage a été contrainte de bombarder des positions de Daech.

Dire que la Turquie a envahi la Syrie c’est faire croire que le lapin a des ailes. La Turquie occupe depuis de longs mois des villes frontalières et des territoires syriens. Les zones occupées du Nord de la Syrie sont : la ville d’Azaz, d’Ab-bad, Jarablus et Ifrane. Ces territoires sont administrés comme appartenant depuis toujours à la Turquie sans que personne n’y trouve rien à redire. On peut affirmer que la politique de turquisation se fait devant tout le monde qui jacasse à longueur d’antenne sur cette mascarade de l’envahissement de la Turquie. La Turquie est un membre actif et à part entière de l’OTAN. Donc cette soi-disant offensive s’est faite dans le cadre de la stratégie globale de cette organisation. Elle a agi en accord complet avec les USA, La France vocifère pour faire croire qu’elle n’est pas d’accord et pratiquement toute la ploutocratie occidentale a suivi comme des petits caniches.

La Turquie est un allié et un pilier très important de la politique étasunienne aux Moyen Orient et le fer de lance de l’Otan. Elle est en première ligne pour aider les groupes de Daech. Depuis le début de l’agression de la Syrie, elle a armé ces mercenaires et même les a financés en achetant le pétrole pillé par Daech.

La Turquie joue avec le feu en appliquant les plans macabres de l’OTAN qui consistent à envahir le Nord de la Syrie, à libérer les milliers de mercenaires prisonniers des camps implantés dans cette zone, rapatrier les millions de réfugiés syriens pour mettre en difficulté les Kurdes dans l’espoir de reconstituer le califat de Daech, les armer plus lourdement pour relancer la guerre contre la Syrie. Ces actes de guerre sont d’une extrême gravité, les puissances impérialistes jouent un jeu dangereux pour la paix mondiale.

Le peuple kurde est réprimé depuis des décennies par les pouvoirs bourgeois en place et cette sale guerre accentue encore plus sa misère. Croire que les Américains vont défendre les Kurdes, c’est croire au père Noël. Les Américains ne sont là pour défendre qui que ce soit. Les kurdes, ce n’est pas leur problème. C’est le loup dans la bergerie. Les Kurdes ont intérêt à négocier leur protection avec le pouvoir en place. L’armée syrienne continue le combat pour reprendre et libérer tous les territoires occupés y compris par la Turquie. La ville Idleb est actuellement encerclée par l’armée syrienne et la libération de Khan Cheikhoum une province toute proche d’Idleb est de bon augure.

Bas les pattes sur la Syrie ! les impérialistes dehors !

Liès Sahoura