La résolution du Parlement Européen sur Cuba : un plan d’infiltration organisé des monopoles UE estiment les représentants du KKE

jeudi 17 août 2017

Durant la session plénière du parlement européen, Kostas Papadakis, député du KKE, est intervenu au sujet de la Résolution de cette institution concernant la « politique de dialogue UE-Cuba et l’accord de coopération ». Il a noté ce qui suit :

"La résolution inacceptable qui a été promue par l’UE et son parlement est un plan organisé conduisant à à l’infiltration des monopoles EU, l’instauration de mécanismes réactionnaires et d’ONG à l’intérieur de Cuba. A la fois l’embargo US et les interventions de l’UE sont dirigés contre le peuple cubain.

L’UE et les gouvernements des guerres et des interventions impérialistes, des 20 millions de chômeurs officiellement déclarés, des dizaines de millions qui vivent au dessous du seuil de pauvreté, menacent de leurs doigts les droits de l’homme des Cubains, qui ont éliminé le chômage depuis des décades, exprimé la nécessité d’abolir l’exploitation de l’homme par l’homme. Dans un pays qui, malgré les sanctions, a accompli des réalisations qui sont inaccessibles pour les pays capitalistes en Amérique Latine et aux Caraïbes.

Nous dénonçons le long blocus maintenu de l’impérialisme US et les interventions de l’UE contre Cuba. Nous nous tenons fermement aux côtés du peuple cubain et nous exprimons notre solidarité avec la révolution cubaine".

Le 4/07/2017 La délégation du KKE au Parlement Européen.