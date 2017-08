Le Parti communiste de Grèce condamne les menaces provocatrices de Trump contre le Venezuela

jeudi 17 août 2017

Dénonçant la possibilité d’une intervention militaire au Venezuela, le KKE exprime sa solidarité internationaliste à la classe ouvrière et aux couches populaires de ce pays. Les développements dans ce pays sont une question qui relève uniquement de son peuple, seule force qui peut donner une solution aux problèmes aigus qui existent dans le pays sur le chemin du renversement et de l’abolition des racines qui causent et donnent un élan à la pauvreté : l’exploitation capitaliste.

Les menaces contre le Venezuela, aussi bien les menaces contre la Corée du Nord, sont très dangereuses, elles sont liées à l’aiguisement des compétitions entre impérialistes et aux biens connus pratiques impérialistes de fabriquer et d’utiliser des prétextes, comme les USA et leurs alliés l’ont fait dans le passé, dans les guerres et interventions passées.

Notre force réside dans la lutte anti-monopoliste et anti-capitaliste pour renverser la barbarie capitaliste, pour la nouvelle société socialiste.

