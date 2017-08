Le plus large barrage de Chine achevé

jeudi 24 août 2017



Proposée par Mao Zedong en 1950, le Gouvernement chinois a annoncé l’achèvement de la méga-structure en Septembre 2016

D’une longueur de 6 300 kilomètres le Yangtse le plus long fleuve de Chine et qui produit pour la seconde puissance économique au monde des exportations de 53,4% de son énergie. Photo : Peraza Forte Iramsy

Hubel - Chine - Contrôler et apprivoiser les puissantes eaux du fleuve Yangtse, a, pendant des siècles, été une partie fondamentale de l’histoire de la Chine. La construction du barrage des trois Gorges a commencé en 1993 en réponse à l’accroissement des besoins énergétiques de la région, et pour combattre les inondations qui emportait tout sur leur chemin, du plus grand fleuve asiatique à domicile.

Proposé par Mao Zedong en 1950, 23 ans plus tard - en septembre 2016- le projet fut lancé - le gouvernement chinois a annoncé l’achèvement de la mégastructure dont les caractéristiques des 32 générateurs des turbines, un système de deux fermetures différentes, et un bateau élévateur.

La capacité annuelle de la puissante usine hydroélectrique des Trois Gorges génère 100 milliards de Kilowatt heures d’énergie propre, égale à la combustion de 50 milliards de tonnes de charbon. Située dans la Cité de Yichang, la province de Hubel, elle contribue à atténuer les effets de la chaleur globale préservant et prévenant de la pluie acide, a expliqué Peng Minning, une travailleuse du barrage.

Le 18 septembre 2016, le projet fut officiellement conclu avec le lancement du bateau élévateur.

La construction du barrage a fourni de grands bénéfices à la région et au pays, y compris l’énergie propre, des améliorations pour la navigation, et un plus grand contrôle des inondations.

Selon les experts de cette entreprise d’Etat, en 2016 les Trois Gorges ont produit 94,2 milliards de Kilowatts heures de puissance, en produisant de l’énergie propre à 130 millions de familles au Sud, à l’Est, et au centre de la Chine.

Malgré qu’elle soit en mesure de satisfaire les besoins en énergie de la moitié de la population, l’équipement génère seulement à présent 3% de l’énergie propre du pays.

Comme tel, Peng a noté, bien que le barrage est le plus large de son espèce dans le monde, les Trois Gorges ne produisent pas la plus grande partie de l’énergie, la première place à ce sujet va au barrage de Itaipu sur le fleuve Parana. « L’équipement hydroélectrique n’a pas atteint à 100% sa capacité de production, parce que le rivage du Yangtse doit être protégé. ».

Pendant ce temps, ce travail monumental, qui coûte au gouvernement chinois entre 22,5 et 40 milliards de dollars, peut emmagasiner 39,3 milliards de mètres cubes d’eau et a une capacité de contrôle des inondations de 22,15 milliards de mètres cubes, pour protéger 50 millions d’habitants vivant le long des rives du Yangtse.

Le barrage d’une hauteur de 185 mètres et d’une longueur de de 2 309 mètres a 32 générateurs des turbines, chacune en mesure de produire une puissance 700 mégawatt heures, comme aussi bien deux autres avec une capacité de 50 MW, tandis que l’équipement génère un total de 22,500 MW d’électricité pour la consommation nationale.

Cependant, les Trois Gorges est plus qu’un projet hydroélectrique. Trente-trois ans après que l’ouvrage ait été commencé, le 18 septembre 2016, le projet a été officiellement conclu avec le lancement d’un détail final : le bateau élévateur.

Jusque-là, le seul chemin des bateaux et du trafic était contourner le barrage par un système de cinq fermetures, un processus qui prenait environ quatre heures.

Le Yangtse est un fleuve national encombré, plein à la fois de passagers de cargos. Comme un tel élévateur permettra aux vaisseaux pesant au maximum 3 000 tonnes de traverser les 113 mètres qui s’étirent pour séparer le fleuve et le barrage en moins de 50 minutes, selon l’institution.

Conçu par des ingénieurs chinois et allemands, le plus grand élévateur du monde, comme il a été doublé est actuellement en dernière phase.

Social- Impact environnemental

Selon Peng Minnin, l’impact que le projet aurait sur les écosystèmes et les vies des habitants fut la priorité au cours du processus.

« La construction du projet a servi pour améliorer l’infrastructure local et les conditions de vie dans les territoires autour du Yangtse », a-t’elle dit.

Peng a poursuivi à expliquer que le gouvernement a investi 39,2 milliards de yuans dans des efforts pour contrôler la pollution de l’eau dans la région. Des efforts de nettoyage furent aussi déployés auparavant dans la région au cours, et après la construction, pendant qu’un système pour remplacer l’eau sale par de la propre, fut créé.

Elle a noté que les efforts sont actuellement en cours pour redonner vie artificiellement è plusieurs espèces de poissons qui ont été notablement affectés par

la construction du barrage.

Pendant ce temps, 50% de l’ensemble du coût du projet qui va vers le transfert de 1,4 millions de personnes dans d’autres territoires de la province de Hubel, dans le but que le barrage soit construit.

Une attraction touristique

Comme il est célèbre et controversé, le barrage a son nom de la zone située près du fleuve Yangtse, composée de trois gorges : le Ou Tang, Xi Ling et WU.

L’indéniable attraction touristique de la région, qui des milliers d’années auparavant était la demeure de la communauté Tujia - connu également la tribu des trois gorges - de l’ancienne culture de Ba et Chi - maintenant aussi les caractéristiques de séries de structures que des citoyens ordinaires peuvent admirer cet impressionnant exploit d’ingénierie, achevé.

Iramsy Pereza

Forteinformation@gramma

21.08.17