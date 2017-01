Les Etats-Unis ont largué l’équivalent de trois bombes par heure dans le monde en 2016

lundi 16 janvier 2017

Les pilotes de chasse américains ont eu beaucoup de travail en 2016

Un rapport du Council on Foreign Relations (CFR) montre que Washington a bombardé la Syrie, le Pakistan, l’Afghanistan, la Libye, le Yémen ainsi que la Somalie en 2016. Pas moins de 26 171 bombes ont été larguées. 72 par jour. Trois par heure.

Les frappes militaires américaines ont été nombreuses en 2016. Très nombreuses. Alors que Barack Obama s’apprête à laisser sa place à Donald Trump dans le fauteuil du Bureau Ovale, le Council on Foreign Relations (CFR) a publié une étude sur les bombardements des forces étasuniennes l’année dernière.

Le toujours président des Etats-Unis avait fait du désengagement militaire de son pays une promesse de campagne, pourtant, le think-tank basé à New-York nous apprend que Washington a bombardé au moins six nations en 2016 : la Syrie, le Pakistan, l’Afghanistan, la Libye, le Yémen et la Somalie.

La Syrie et l’Irak particulièrement ciblés

Les chiffres publiés par le CFR sont impressionnants : 26 171 bombes larguées. Cela représente 72 bombes par jour et trois… toutes les heures. Pourtant, l’organisme de la Grande Pomme assure que ces estimations sont « indiscutablement sous-estimées, considérant que les données fiables pour les frappes aériennes ne sont disponibles que pour le Pakistan, le Yémen, la Somalie et la Libye ». De plus, selon le CFR, « une seule « frappe » peut en réalité faire référence à plusieurs bombes et munitions d’après la définition du Pentagone ».

Sans surprise la très grande majorité des bombardements américains ont concerné la Syrie et l’Irak. 24 287 bombes y ont été larguées selon les comptes du CFR. Les chiffres du think-tank précisent aussi qu’en 2015, les Etats-Unis ont largué 22 110 bombes sur ces deux nations arabes.

En juillet 2016, Barack Obama enterrait sa promesse de désengager ses troupes d’Afghanistan en annonçant que 8 400 soldats resteraient déployés dans le pays jusqu’au début 2017. De son côté, l’aviation américaine a augmenté la cadence. D’après le CFR, 1 337 bombes ont frappé l’Afghanistan en 2016 contre 947 en 2015.

Quand Barack Obama a échoué

Pour le reste du « palmarès », l’étude, alimentée par de multiples sources militaires et journalistiques, informe qu’en 2016, trois bombes ont été larguées au Pakistan, 14 en Somalie et 34 au Yémen où une coalition menée par l’Arabie saoudite bombarde le pays depuis mars 2015 afin d’écraser la rébellion des houthis.

Une étude similaire réalisée pour l’année 2015 donnait 11 bombes larguées au Pakistan, 58 au Yémen et 18 en Somalie.

